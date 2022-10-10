سياسة
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الكرملين: أردوغان وبوتين قد يبحثان إمكانية تفاوض روسيا والغرب
لفت الناطق باسم الكرملين إلى إمكانية بحث إجراء مفاوضات بين موسكو والغرب بوساطة تركية، وذلك خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين المزمع في أستانا الكازاخستانية.
الكرملين: أردوغان وبوتين قد يبحثان إمكانية تفاوض روسيا والغرب
الكرملين: أردوغان وبوتين قد يبحثان إمكانية تفاوض روسيا والغرب / AA
10 أكتوبر 2022

ألمح الناطق باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إلى إمكانية بحث إجراء مفاوضات بين موسكو والغرب خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين المزمع في أستانا الكازاخستانية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين الاثنين علق فيه على الهجمات الروسية التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومدناً أخرى صباح اليوم.

وأوضح بيسكوف أن "كل ما يحدث هو جزء من عملية عسكرية خاصة وبالطبع، لا يجري تنفيذ أجزاء مهمة من العملية دون إبلاغ القائد العام".

وأكد عدم وجود معلومات واضحة حول ما إذا كانت المحادثات المزمعة بين روسيا والغرب ستجري في تركيا.

وتابع قائلاً: "للحديث عن إمكانية إجراء مثل هذه المفاوضات، من الضروري فهم الهدف منها وما النتائج، ثم يجري اتخاذ القرار".

واليوم استهدفت روسيا بالصواريخ طويلة المدى عدداً من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير بنى تحتية للطاقة.

جاء ذلك بعد ساعات من اتهام بوتين المخابرات الأوكرانية بالتخطيط وتنفيذ ما وصفه بـ"هجوم إرهابي" على جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقال بوتين خلال اجتماع مع ألكسندر باستر يكين رئيس لجنة التحقيق مساء الأحد إنه "ما من أدنى شك في أنه هجوم إرهابي استهدف تدمير موقع حساس في البنية التحتية الروسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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