قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قوات بلاده استهدفت البنية التحتية للطاقة والجيش والاتصالات في أوكرانيابأسلحة طويلة المدى عالية الدقة.

واتهم بوتين خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي الاثنين أوكرانيا بارتكاب أعمال إرهابية في بلاده.

وتعليقاً على تفجير جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم قال بوتين: "من الواضح أن الهجوم جرى تنظيمه من قبل المخابرات الأوكرانية. النظام في كييف يستخدم منذ مدة طويلة الأساليب الإرهابية".

وأشار إلى أن أوكرانيا نفذت 3 هجمات على محطة كورسك للطاقة النووية، إلا أن الأضرار التي لحقت بالمحطة جرى إصلاحها دون أي مشاكل خطيرة.

وذكر بوتين أن أوكرانيا تحاول أيضاً تخريب خط أنابيب الغاز الطبيعي "السيل التركي".

وحذر الرئيس الروسي من أن بلاده ستواصل هجماتها المماثلة ضد أوكرانيا إذا استمرت الأعمال الإرهابية ضد أراضيها، مشدداً على أن الرد سيكون متناسباً وقاسياً.

إصابة مكتب الخدمات القنصلية الألمانية

إلى ذلك أعلنت الخارجية الألمانية أن الهجمات الروسية التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف صباح الاثنين طالت مكتب خدمات قنصلية تابعاً لسفارة برلين.

وقال كريستيان فاغنر متحدث الوزارة خلال مؤتمر صحفي في العاصمة برلين إن الهجمات تسببت بأضرار بالمبنى الذي يضم مكتب استخراج التأشيرات التابع للسفارة الألمانية.

وأشار إلى أن المكتب كان "خالياً من أي مسؤول دبلوماسي" عندما تعرض للقصف، على خلفية توقف العمل به.

من جهته قال متحدث الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت إن ألمانيا تدين الضربات الروسية "بأشد العبارات الممكنة".

وأضاف أن المستشار الألماني أولاف شولتز تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف، وأكد تضامن ألمانيا ودول مجموعة السبع مع كييف.

ألمانيا تسلم أوكرانيا منظومة دفاع جوي

بدورها قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت اليوم الاثنين إن ألمانيا ستسلم أول منظومة من أربعة أنظمة دفاع جوي طراز (آي.آر.آي.إس-تي) لأوكرانيا في غضون أيام.

وأضافت في بيان: "إطلاق الصواريخ مجدداً على كييف وعدد من المدن الأخرى يُظهر مدى أهمية تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بسرعة".

وأردفت: "الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المُسيرة ترهب السكان المدنيين على وجه الخصوص. لهذا السبب نقدم الآن الدعم بخاصة بأسلحة دفاع جوي".

وضربت روسيا مدناً في أنحاء أوكرانيا خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل وإصابة للعشرات وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتوقف التدفئة.

وفي وقت سابق اليوم كشفت الداخلية الأوكرانية عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 60 آخرين إثر انفجارات هزت العاصمة كييف.

وأشارت الوزارة إلى أن صاروخاً روسياً ضرب الشارع الذي توجد فيه الأجهزة الأمنية ومكتب الرئيس الأوكراني.

وتزامنت الانفجارات في كييف مع هجمات أخرى طالت عدة مدن بأنحاء البلاد، بينها جيتومير (شمال غرب) وخمي لنيتسكي (غرب) ودنبرو (وسط) ولفيف (غرب) وترنوبل (غرب) ودونباس (جنوب شرق).

ووقعت الهجمات غداة اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخابرات الأوكرانية بالتخطيط وتنفيذ ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" على جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقال بوتين خلال اجتماع مع ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية مساء الأحد إنه "ما من أدنى شك بأنه هجوم إرهابي استهدف تدمير موقع حساس في البنية التحتية الروسية".