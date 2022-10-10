سياسة
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رؤساء كنائس فلسطينية يعربون عن قلقهم من نية بريطانيا نقل سفارتها إلى القدس
قال مجلس بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، إنه يتابع بقلق بالغ الدعوة الأخيرة التي وجهتها رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس لحكومتها لمراجعة موقع السفارة البريطانية في إسرائيل.
رؤساء كنائس فلسطينية يعربون عن قلقهم من نية بريطانيا نقل سفارتها إلى القدس
المجلس أكد أن النقل المتوخى للسفارة البريطانية إلى القدس من شأنه أن يقوّض بشدة المكانة الخاصة للقدس وأي مفاوضات سياسية / Others
10 أكتوبر 2022

أعرب مجلس بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس الاثنين عن قلقه الشديد من نية بريطانيا نقل سفارة بلادها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقال المجلس في بيان : "نحن مجلس بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس تابعنا بقلق بالغ الدعوة الأخيرة التي وجهتها رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة السيدة ليز تراس لحكومتها لمراجعة موقع السفارة البريطانية في إسرائيل".

وأضاف: "جاء هذا التوجيه استجابة لطلب مجموعة أصدقاء إسرائيل المحافظين الذين يسعون إلى نقل السفارة من موقعها الحالي في تل أبيب إلى موقع جديد في القدس".

وتابع: "الوضع الديني القائم في القدس ضروري للحفاظ على الانسجام في مدينتنا المقدسة والعلاقات الجيدة بين المجتمعات الدينية في جميع أنحاء العالم".

وأردف المجلس: "النقل المتوخى للسفارة البريطانية إلى القدس من شأنه أن يقوّض بشدة المكانة الخاصة للقدس وأي مفاوضات سياسية تسعى لدفع السلام إلى الأمام".

والشهر الماضي، نقلت صحيفة "تليغراف" عن المتحدثة باسم الحكومة البريطانية أن "تراس تراجع موقع السفارة الحالي في تل أبيب".

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بعزم نظيرته البريطانية نقل سفارة بلادها من مدينة تل أبيب إلى القدس.

وترفض الغالبية العظمى من دول العالم نقل سفاراتها إلى القدس، غير أن الولايات المتحدة وهندوراس وغواتيمالا وكوسوفو نقلت سفاراتها إلى القدس خلال السنوات القليلة الماضية.

وتصر إسرائيل على أن القدس بشطرَيها الشرقي والغربي عاصمة لها، فيما يطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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