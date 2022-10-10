لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إلى أن مخاوف الغرب تجاه أزمة الطاقة والغذاء تزداد بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها لدى مشاركته في حفل أقيم بالمجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد لعام 2022-2023.

وقال أردوغان: "أرقام التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها آخر خمسين عاماً تسببت في خلل لدى الجميع بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في الدول الغربية".

وأردف: "خلال لقاءاتي مع قادة الغرب في براغ مؤخراً، رأيتهم يفكرون ملياً في كيفية قضاء الشتاء بسبب أزمة الطاقة والغذاء، فقلت لهم إن لا مشكلات لدى تركيا في هذا الشأن".

وأشار أردوغان إلى أن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية لم تُقيّم بمنطق سليم، مشدداً على أن عدم الاستقرار السياسي والمشاكل الاقتصادية تضر بالدول الفقيرة أكثر.

ولفت إلى أن الدول ذات الاقتصاد الضعيف والقدرة الإنتاجية المحدودة وغير القادرة على تحقيق السلام الاجتماعي بشكل كامل والمنفتحة على التدخلات السياسية الخارجية، تواجه صعوبة أكبر في إدارة هذه المرحلة العصيبة.

وأكد انه لا مفر من حدوث تغييرات سياسية جذرية في العالم في الفترة المقبلة، مبيناً أن النظام العالمي القائم لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل.

وأضاف أن جهود تركيا ودعواتها الصادقة لإحلال السلام العالمي بدأت تجد في الآونة الأخيرة صدى وتقديراً أكبر.