بحث نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، مع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش فرص التعاون بين البلدين في عديد من المجالات على رأسها الاقتصاد والدفاع.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الاثنين أكد خلاله أوقطاي على الروابط المتجذرة والتاريخية بين تركيا والمغرب، مبيناً أن آليات التعاون القائمة تشكل أرضية مهمة لنقل هذه الصداقة إلى المستقبل.

وقال: "جرى خلال الاتصال تقييم الفرص في مجالات عدة على رأسها الاقتصاد والتجارة والتعليم والدفاع".

وأشار أوقطاي إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان وجه دعوة إلى الملك المغربي محمد السادس لزيارة تركيا.

من جانبه، تطرق أخنوش إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدَين، مبيناً أن الوزراء المعنيين في المغرب سيزورون تركيا في أقرب وقت من أجل تقييم الفرص والاتفاقات في مجالات الاستثمار والاقتصاد.