سياسة
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في إجراء احترازي... نورد ستريم 2 تخفض الضغط في خط لأنابيب الغاز
أعنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الاثنين أنها نفذت عملية متحكماً فيها لخفض الضغط بأحد خطي الغاز إجراءً للأمان، فيما أعلن الادعاء العام الألماني فتح تحقيق في التفجيرات التي أصابت شبكة خطوط أنابيب نورد ستريم.
في إجراء احترازي... نورد ستريم 2 تخفض الضغط في خط لأنابيب الغاز
خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" في لوبمين، ألمانيا / Reuters
10 أكتوبر 2022

قالت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 اليوم الاثنين إنها نفذت عملية متحكماً فيها لخفض الضغط بأحد خطي الغاز إجراءً للأمان.

وأضافت أن الضغط في الخط (بي) قد خُفض إلى يقرب من 50 باراً (وحدة لقياس الضغط). وأضافت أن مزيداً من خطوات الأمان "يتوقف على نتائج مسح خط الأنابيب والمناقشات مع السلطات المعنية".

واكتُشفت تصدعات الشهر الماضي لم يُعرف سببها للآن في ثلاثة من خطوط الغاز الأربعة التي تشكل خطي أنابيب نورد ستريم 1و2 تحت سطح البحر.

وألقت روسيا باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها في مهاجمة خطوط الأنابيب، فيما يحقق الاتحاد الأوروبي في السبب المحتمل لحدوث التصدعات.

وفتح المدعي العام الألماني تحقيقاً في التفجيرات التي أصابت شبكة خطوط أنابيب نورد ستريم الروسية وذلك حسبما قال متحدث باسم المدعي العام اليوم الاثنين.

وتحقق الدنمارك والسويد وألمانيا في كيفية حدوث كسر في خطي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 مما تسبب في تسرب الغاز في بحر البلطيق قبالة ساحلي الدنمارك والسويد في سبتمبر/أيلول.

وحاولت روسيا إلقاء مسؤولية الحادثة على الغرب في الوقت الذي وصفت فيه الدول الأوروبية الحادثة بأنها عمل تخريبي دون أن تحدد بعد الدولة المتسببة فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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