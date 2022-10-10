سياسة
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فرنسا تفرج عن مخزونات وقود استراتيجية لتجنب توقف مصانع السكر
أفرجت فرنسا عن احتياطيات وقود استراتيجية لصالح منتجي السكر بعد أن حذروا من أن نقص الديزل الذي يؤثر على حصاد بنجر السكر، قد يؤدي إلى توقف عمل المصانع.
فرنسا تفرج عن مخزونات وقود استراتيجية لتجنب توقف مصانع السكر
مزارع يحصد حقل بنجر السكر في فرنسا / Reuters
10 أكتوبر 2022

قال الاتحاد الوطني لمصنّعي السكر، إن فرنسا أفرجت عن احتياطيات وقود استراتيجية لصالح منتجي السكر بعد أن حذروا من أن نقص الديزل الذي يؤثر على حصاد بنجر السكر قد يؤدي إلى توقف عمل المصانع.

وعطلت إضرابات بسبب الأجور في مصافي شركتي توتال إنيرجي وإكسون موبيل عمليات التكرير والتوزيع، مما أدى إلى نفاد إمدادات ثلث محطات الوقود في فرنسا. وقالت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي إنها استغلت احتياطاتها الاستراتيجية من الوقود لإعادة إمداد المحطات.

وقالت شركة تيريوس، أكبر منتج للسكر في فرنسا، الشهر الماضي إنها اضطرت إلى إبطاء وتيرة الإنتاج في بعض المصانع بعد أن قالت شركة توتال إنيرجي إنها لن تتمكن من إمدادها بالديزل. وأحجمت عن التعليق على الإفراج عن المخزون الاستراتيجي.

وقالت شركة كريستال يونيون، ثانية أكبر منتج في فرنسا، إن مخزونات الوقود لديها سمحت لها بالحفاظ على معدلات الإنتاج الأسبوع الماضي، لكنها استخدمت الاحتياطات الاستراتيجية هذا الأسبوع.

وتعوّل مصانع السكر، التي تعمل عادة من سبتمبر/أيلول إلى أواخر يناير/كانون الثاني أو أوائل فبراير/شباط في فرنسا، على توفر ما يكفي من الوقود لدى المزارعين لحصاد بنجر السكر ونقله إلى المصانع.

وجاء قرار الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية أواخر الأسبوع الماضي في أعقاب اجتماع بين منتجي السكر ووزير الزراعة الفرنسي مارك فينو الأربعاء.

وقال كريستيان سبيجولير رئيس الاتحاد الوطني لمصنّعي السكر لرويترز: "أوضحنا أن توترات مقلقة قد تؤدي إلى إغلاق مؤقت للمصانع".

وأضاف: "وافقت الدولة على الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي حتى لا يؤثر نقص الديزل على عمل المصانع".

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الزراعة الفرنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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