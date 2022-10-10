طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الاتحاد الأوروبي دعوة اليونان إلى حوار ثنائي مع تركيا بدلًا من "دعم المبادرات غير العادلة وغير القانونية" بشأن مشاكل شرقي المتوسط وبحر إيجة.

جاء ذلك في كلمة له عقب اجتماع الحكومة الاثنين، شدد خلاها على تأكيده في العاصمة التشيكية براغ خلال اجتماع (المجتمع السياسي الأوروبي) كما في كل المنابر، على رغبة تركيا في حل مشكلات شرقي المتوسط وإيجة في إطار القانون الدولي.

وقال: "ننتظر من الاتحاد الأوروبي دعوة الطرف الآخر (اليونان) إلى حوار على أساس ثنائي بدلاً من دعم المبادرات غير العادلة وغير القانونية بهذا الشأن".

وشهدت الآونة الأخيرة تصاعداً في التوتر بين أنقرة وأثينا بعد أن رصدت طائرات مسيرة تركية نقل اليونان 23 مدرعة إلى جزيرة مدللي (لسبوس) و18 مدرعة أخرى إلى سيسام (ساموس)، يومي 18 و21 أيلول/سبتمبر.

واحتجت تركيا في 26 سبتمبر لدى اليونان والولايات المتحدة على خلفية نشر المدرعات أمريكية المنشأ في الجزيرتين منزوعتي السلاح.

وقال أردوغان: "رأينا تقدير نظرائنا لموقف بلادنا المتوازن في مواجهة الأزمات الإقليمية، وخاصة دورها الوسيط في الحرب الروسية الأوكرانية".

وبيّن أن كل تطور يكشف مرة أخرى حقيقة أن تركيا لا غنى عنها للاتحاد الأوروبي وأوروبا.

وفي شأن آخر، أشار أردوغان إلى أن تركيا على عكس الدول الأخرى لديها القدرة على الرؤية المسبقة للتهديدات الناجمة عن تأثير الهجمات التي تعرضت لها لفترة طويلة والمكائد ضدها، مبيناً أن كل أزمة عالمية والنقاشات التي تليها تؤكد امتلاك تركيا تلك الميزة.

كما شدد على أن البنية الأمنية والاجتماعية لتركيا التي عززتها تجربة مكافحة الإرهاب، جعلتها في مأمن من الفوضى الأخرى في منطقتها.

وأوضح أردوغان أن المعايير المزدوجة والظلم الذي عانت منه تركيا في الدبلوماسية لفترة طويلة يسمح لها بتطوير سياسات متوازنة وبناءة في مواجهة التقلبات الإقليمية الجديدة.

ولفت إلى أن تركيا بفضل آليات طورتها لمواجهة المشاكل الاقتصادية، قادرة على تقليل الآثار المدمرة للأزمة العالمية.

وذكر أن اليوم شهد نشر أرقام البطالة لشهر أغسطس/آب الماضي، التي انخفضت بواقع 0,4 نقاط ووصلت إلى نسبة 9,6%.

وأضاف: "تجاوز عدد الوظائف 31 مليوناً، وبذلك وصلنا إلى أعلى رقم توظيف في تاريخ الجمهورية".

وأفاد أنهم أتموا استعداداتهم تجاه أي انقطاعات غير متوقعة وزيادات محتملة على طلبات الغاز الطبيعي من خلال ملء خزانات الغاز الطبيعي بنسبة 100%، مؤكداً أنهم بدؤوا أعمال زيادة قدرة خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول "تاناب" الذي يحمل أهمية كبيرة من أجل أمن إمدادات الطاقة في أوروبا من 16 مليار متر مكعب إلى 32 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن تركيا خلقت مجالاً جديداً للتعاون بخصوص استخراج النفط ومشتقاته في الجرف القاري لليبيا عبر اتفاقية النفط والغاز الموقعة معها.

وأكد أنهم أجروا محادثات من شأنها أن تفتح الطريق أمام تعاون جديد في مجال الطاقة مع كل من عُمان وقطر وإندونيسيا والجزائر ونيجيريا وماليزيا وكازاخستان والإمارات.

وشدد على أن تركيا تقضي على قيادات التنظيمات الإرهابية أينما تعثر عليها، وجنودها وقوات أمنها لا تترك أي هجوم دون رد ودون عقاب، مشدداً على أن بلاده تجري عملياتها (العسكرية) خارج الحدود وفقاً لأولوياتها وخططها.

وأضاف: "بتنا نطبق حرفياً متطلبات وعدنا الذي قلنا فيه إننا سنأتي على حين غرة ذات ليلة، الذي أصبح كابوساً لكل من يبدي العداء لبلدنا مع المنظمات الإرهابية".

ولفت إلى أنهم بحثوا خلال اجتماع الحكومة اليوم التطورات في المواضيع الدفاعية والأمنية.

وكشف أنه سيلتقي غداً الثلاثاء رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، وسيتوجه الأربعاء إلى العاصمة الكازاخية أستانا للمشاركة في "قمة تدابير التعاون وزيادة الثقة في آسيا"، وسيشارك الجمعة في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي التركي القطري رفيع المستوى في قصر دولمة بهجة في إسطنبول .