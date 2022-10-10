سياسة
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بريطانيا تمنع نحو 1300 مشجع حضور نهائيات كأس العالم بقطر.. ما الحكاية؟
أعلنت الداخلية البريطانية أنها لن تسمح لما يزيد على 1300 مشجع من إنجلترا وويلز، بالسفر إلى قطر لحضور نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل.
بريطانيا تمنع نحو 1300 مشجع حضور نهائيات كأس العالم بقطر.. ما الحكاية؟
وزيرة الداخلية البريطانية قالت "لن ندع سلوك أقلية من الخارجين على القانون يشوه ما ستكون بطولة شيقة". / وسائل التواصل
10 أكتوبر 2022

قالت وزارة الداخلية البريطانية إنه لن يُسمح لما يزيد على 1300 مشجع من إنجلترا وويلز، صادرة في حقهم أوامر حظر، بالسفر إلى قطر لحضور نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل.

وتمنع الإجراءات الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، المشجعين الذين لهم تاريخ في العنف المرتبط بكرة القدم، السفر لحضور نهائيات كأس العالم التي تبدأ في 20 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان: "لن ندع سلوك أقلية من الخارجين على القانون يشوّه ما ستكون بطولة شيقة".

وشهد الموسم الماضي زيادة حادة في عمليات اقتحام الملاعب ومشاكل الحشود المرتبطة بكرة القدم الإنجليزية، إذ عزز الدوري الإنجليزي الممتاز الإجراءات الأمنية للسيطرة على سوء السلوك قبل الموسم الجديد.

وحذرت وزارة الداخلية من أن المشجعين الذين يخالفون القواعد قد يتعرضون للسجن لمدة ستة أشهر ودفع غرامة غير محدودة.

كما سيُمنَع أي شخص تسبب في مشاكل من قبل ويُرجح أن يفعل ذلك مجدداً من السفر.

أضافت برافرمان: "لا يُتسامح هنا مع العنف والإساءة والاضطراب، ولن يُتسامح مع هذا السلوك الإجرامي في كأس العالم، ولهذا السبب نتخذ هذا النهج الصارم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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