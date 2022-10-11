ردت روسيا مساء الاثنين على إدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد لـ"الهجوم الروسي على السكان المدنيين في كييف"، قائلة إن "تل أبيب التزمت الصمت 8 سنوات تجاه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها أوكرانيا في إقليم دونباس".

جاء ذلك في بيان للسفارة الروسية لدى تل أبيب نشرته على تويتر رداً على تغريدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قال فيها: "أدين بشدة الهجوم الروسي على السكان المدنيين في كييف ومدن أخرى في أوكرانيا.. وأبعث أحر التعازي إلى أسر الضحايا والشعب الأوكراني".

وقالت السفارة الروسية دون ذكر لابيد بالاسم: "سمعنا عبارات إدانة شديدة من مسؤولين إسرائيليين حول هجمات روسية على السكان المدنيين".

وأضافت: "حسب وزارة الدفاع (الروسية، نفذ الجيش الروسي هجوماً صاروخياً دقيقاً على البنية التحتية للجيش والاتصالات والطاقة الأوكرانية".

وتابعت السفارة الروسية: "من الجدير بالذكر أن إسرائيل اختارت، للأسف، الصمت لمدة 8 سنوات تجاه الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على مواطني إقليم دونباس وغضت الطرف عن الاعتداءات الإجرامية الأخيرة ضد قافلة للاجئين في خاركيف"، شرقي أوكرانيا.

كما اتهمت السفارة إسرائيل بالصمت تجاه ما سمته "القتل الوحشي للمدنيين من النازيين الجدد من كتيبة آزوف في كوبيانسك (مدينة في خاركيف) ومدن أخرى، واغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا، والهجوم الإرهابي الأخير على الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم وأحداث أخرى في منطقة كييف".

ومساء الاثنين تجمع عشرات المتظاهرين أمام السفارة الروسية في تل أبيب، احتجاجاً على الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على أوكرانيا والتي أسقطت عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت الشرطة الأوكرانية، الاثنين، مقتل 11 شخصاً، وإصابة ما لا يقل عن 60 آخرين، جرّاء الهجمات التي استهدفت المدن الأوكرانية، صباح اليوم.

واستهدفت الهجمات مدن أوكرانية عدة منها كييف، غداة اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخابرات الأوكرانية بتنفيذ ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" على جسر كيرتش (القرم) الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وسبق أن أعلنت إسرائيل رفضها، ضم روسيا مناطق لوغانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون، بعد استفتاءات دعمتها موسكو في تلك المناطق.