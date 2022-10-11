قال نائب بارز في "مجلس الدوما الروسي" (البرلمان) إنه سيُنظر في طلب أي ولاية أمريكية ترغب بالانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية، والانضمام، بدلاً من ذلك، إلى روسيا.

وتأتي التصريحات بعد نحو أسبوع فقط من إعلان روسيا ضم أربع مناطق أوكرانية، عقب الاستفتاءات التي انتقدها المسؤولون الأوكرانيون والغربيون على نطاق واسع.

جاءت تصريحات نائب "مجلس الدوما"، ألكسندر تولماتشيف، رداً على "استطلاع" عبر الإنترنت أظهر أن عديداً من الأمريكيين يريدون أن "تتحرر" ولاياتهم من الولايات المتحدة.

وصرح تولماتشيف لموقع بودموسكوفي سيغودني "Podmoskovye Segodnya" الإخباري الروسي، بأن موسكو ستأخذ الأمر بعين الاعتبار، إذا صوّت أمريكيون على انفصالهم عن البلاد وأعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى "روسيا الاتحادية".

وقال النائب إن الولايات المتحدة بدأت في "الاضمحلال"، وإن حليفها الاتحاد الأوروبي، الذي قدّم أيضاً مساعدة عسكرية "قوية" لأوكرانيا ، كان "ينفجر في مفاصله".

وأكد "تولماتشيف" على أهمية أن يكون التصويت عبر الوسائل الرسمية والشرعية، وليس عبر شبكات الاتصال الاجتماعي.

وأردف "تولماتشيف" إن هذا كان نتيجة لسياسة خارجية أمريكية "فاشلة".

وقال إن "مثل هذه المبادرات هي إشارة إلى أن مواطني الولايات المتحدة "غير راضين" عن قيادتهم ومستعدون لاتخاذ إجراءات متطرفة، حتى الانفصال، إذا استمرت السياسة الأمريكية الحالية".