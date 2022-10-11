سياسة
2 دقيقة قراءة
ينتظرون العبور إلى الولايات المتحدة..10 آلاف مهاجر فنزويلي عالقون بكولومبيا
أكدت السلطات الكولومبية أن أكثر من 10 آلاف مهاجر، أغلبهم من فنزويلا، عالقون في بلدة شمال البلاد، ينتظرون العبور إلى الولايات المتحدة.
ينتظرون العبور إلى الولايات المتحدة..10 آلاف مهاجر فنزويلي عالقون بكولومبيا
10 آلاف مهاجر فنزويلي عالقون بكولومبيا / Others
11 أكتوبر 2022

أعلنت السلطات الكولومبية، الاثنين، أنّ ما لا يقلّ عن 10 آلاف مهاجر فنزويلي، يحاولون العبور إلى بنما في طريقهم إلى الولايات المتّحدة، حالياً عالقون في بلدة في شمال كولومبيا.

وقال المدافع عن حقوق الإنسان في المنطقة ويلفريدو مينكو للصحفيين إنّ هؤلاء المهاجرين حالياً عالقون في نيكوكلي، البلدة المطلة على خليج أورابا في البحر الكاريبي.

وأضاف أنّهم ينتظرون قوارب تقلّهم إلى بلدة أكاندي الحدودية والتي يعتزمون الانطلاق منها في رحلة محفوفة بالمخاطر لاجتياز غابة داريان الجبلية الكثيفة الواقعة بين شمال كولومبيا وبنما.

وأكّد مينكو أنّه "لم تعد تذاكر لركوب زوارق سريعة" إلى أكاندي .

ومنذ أسابيع تشهد هذه المنطقة تدفّقاً غير مسبوق لمهاجرين، غالبيتهم العظمى من فنزويلا، يحلمون بعبور أمريكا الوسطى بأسرها للوصول إلى الولايات المتّحدة.

ومنذ مطلع العام عبر غابة داريان أكثر من 160690 مهاجراً، حسبما أعلن وزير الداخلية البنمي خوان بينو الذي أعرب عن صدمته لهذا "التدفق الكبير من الجنوب وصمت الدول التي تنطلق منها هذه الهجرة".

ويفوق عدد المهاجرين المسجّل في الأشهر الثمانية الأولى من العام إجمالي عددهم المسجّل طوال العام الماضي (133 ألف مهاجر) والذي فاق أصلاً كل العدد المسجّل خلال العقد الفائت.

وسجّل شهر سبتمبر/أيلول وحده عبور 48 ألف مهاجر، على الرّغم من موسم الأمطار الذي يزيد صعوبة اجتياز الغابة.

وحسب مينكو فإنّه في بلدة نيكوكلي البالغ عدد سكانها 45 ألف نسمة "يصل إليها يومياً نحو 2500 مهاجر، غالبيتهم فنزويليون، بواقع 15 حافلة كل أربع ساعات تُنزل ركابها في الميناء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us