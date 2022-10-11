قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا الثلاثاء إن إسرائيل راضية عن المسودة النهائية لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأضاف حولاتا في بيان: "جميع مطالبنا تمت تلبيتها، والتغييرات التي طلبناها جرى تعديلها، حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية ونحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي".

من جهة أخرى كشف مصدر رسمي لبناني رفيع الثلاثاء أن المعلومات الأولية عن الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تشير إلى أنه أخذ في الاعتبار الملاحظات التي وضعها لبنان سابقاً.

وقال المصدر الرسمي المطلع لوكالة الأناضول إن المعلومات الأولية عن الرد الذي تسلمه نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، تشير إلى أن الملاحظات اللبنانية بشأن النقاط العالقة أخذت في الاعتبار.

وكان المصدر قال في وقت لاحق إن بيروت تسلمت من الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والآن يجرى التدقيق بها.

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام إلى الصيغة النهائية التي تسلمها لبنان يفترض أن تُدرس بدقة لإعداد الرد عليها.

ويأتي هذا التطور بعدما كان لبنان وإسرائيل أبديا ملاحظات على مسودة اتفاق سابقة أرسلها هوكستين إلى الطرفين مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وحسب خبراء فإن لبنان وضع ملاحظات أبرزها ما يسمى خط الطفافات والذي تتمسك به إسرائيل ويرفضه لبنان نقطة انطلاق ترسيم الحدود إضافة إلى مطالبة إسرائيل لبنان بدفع تعويضات بحصتها من حقل قانا، الذي يقع جزء صغير منه في المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية الأمر الذي يرفضه لبنان ويطالب بأن تكون التسوية المالية مباشرة بين إسرائيل وبين الشركة التي ستتولى استثمار الحقل.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت حينها أن ملاحظات بيروت على مسودة الاتفاق تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

بالمقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الملاحظات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية.

وبناء على ملاحظات الجانبين أجرى الوسيط الأمريكي اتصالات مع الأطراف المعنية بالأيام الماضية في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.