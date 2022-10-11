سياسة
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تركيا تشارك في تقديم مشروع قرار لإدانة الاستفتاءات الروسية شرق أوكرانيا
تعتزم تركيا تقديم مشروع قرار بإدانة الاستفتاءات غير القانونية وقرارات الضم الروسية في شرق أوكرانيا، لعرضه على الاستفتاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت أنقرة على استمرار دعمها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
تركيا تشارك في تقديم مشروع قرار لإدانة الاستفتاءات الروسية شرق أوكرانيا
الجمعية العامة للأمم المتحدة / Reuters
11 أكتوبر 2022

قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، إن بلاده "ستكون أحد مقدمي مشروع قرار بإدانة الاستفتاءات غير القانونية وقرارات الضم الروسية في شرق أوكرانيا"، الذي سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح سينيرلي أوغلو في تصريح صحفي، أن تركيا ترفض قرار موسكو ضم بعض المناطق الأوكرانية إلى أراضيها، مبيناً أن الاستفتاءات التي أجرتها موسكو مؤخراً في شرق أوكرانيا غير قانونية.

وأضاف أن العمليات العسكرية الأخيرة التي نفذتها القوات الروسية ضد مدن أوكرانية عدة بينها العاصمة كييف غير مقبولة على الإطلاق وتدعو إلى قلق بالغ.

وأكد استمرار دعم تركيا القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

ولفت إلى أن قرارات الضم الأخيرة ستزيد من صعوبة التوصل إلى حل سلمي للخلاف القائم بين موسكو وكييف.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستجتمع هذا الأسبوع لإصدار قرار يدين الاستفتاءات غير القانونية وقرارات الضم الروسية في شرق أوكرانيا.

وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوروجيا الأوكرانية، وسط رفض وتنديد غربي واسع.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم عديدة في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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