سياسة
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الأمم المتحدة: ثلث سكان أوكرانيا نزحوا منذ بدء الحرب
قال تقرير أممي إن ثلث سكان أوكرانيا نزحوا منها منذ بداية الحرب، وإن آلاف العائلات الأوكرانية تعيش في ظروف غير آمنة، وبلا كهرباء بسبب انقطاع الشبكة نتيجة القصف الروسي.
الأمم المتحدة: ثلث سكان أوكرانيا نزحوا منذ بدء الحرب
وفق التقرير تفتقر آلاف العوائل الأوكرانية إلى شبكة الكهرباء بسبب القصف / AFP
11 أكتوبر 2022

كشفت الأمم المتحدة أن ثلث سكان أوكرانيا نزحوا من بلادهم منذ بداية الحرب أواخر فبراير/شباط الماضي.

وأفاد تقرير أعده خبراء حقوق إنسان لدى الأمم المتحدة، بأن عديداً من اللاجئين الأوكرانيين من النساء، والأطفال، والمسنين والمعاقين يعيشون في ظروف غير آمنة.

وشدد التقرير على ضرورة توفير الحماية والأمان للاجئين الأطفال بشكل خاص.

وفي سياق متصل، ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أن آلاف العوائل الأوكرانية تفتقر إلى شبكة الكهرباء، بسبب انقطاع الشبكة عنهم نتيجة القصف الروسي على المناطق السكنية.

ومنذ 24 فبراير الماضي، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم عديدة في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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