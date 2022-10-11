سياسة
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بنسبة 180%.. نمو كبير بالصادرات التركية إلى السعودية
حققت الصادرات التركية إلى السعودية نمواً بنسبة "180%"، خلال "الأشهر التسعة الأولى" من العام الجاري، لتصل عائداتها إلى 420.9 مليون دولار.
بنسبة 180%.. نمو كبير بالصادرات التركية إلى السعودية
الصادرات التركية / AA
11 أكتوبر 2022

حققت الصادرات التركية إلى السعودية نمواً بنسبة 180% خلال "الأشهر التسعة الأولى" من العام الجاري، لتصل عائداتها إلى 420.9 مليون دولار.

وبذلك تكون عائدات الصادرات التركية إلى السعودية خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني - سبتمبر/أيلول 2022، قد "تجاوزت" إجمالي صادرات العام الماضي التي بلغت 186.7 مليون دولار.

وتصدرت "المواد الكيماوية" قائمة المنتجات الأكثر تصديراً إلى السعودية خلال الفترة المذكورة، وذلك بواقع 73.5 مليون دولار، تلتها صادرات "السجاد" بـ44.5 مليون دولار، ثم "منتجات التعدين" بـ41 مليون دولار.

علاوة على ذلك فقد تصدَّر قطاع "الخضراوات والفواكه الطازجة" قائمة المنتجات التركية الأكثر تصديراً للمملكة خلال الفترة، إذ حققت نمواً بنسبة 742 ألفاً و637%، فيما بلغت عائداتها 14 مليوناً و873 ألف دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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