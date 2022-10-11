أعلنت أنقرة الثلاثاء استئناف تدفق الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب بين إيران وتركيا الاثنين بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

وأفاد بيان صادر عن شركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي المملوكة لأنقرة، بانتهاء أعمال الصيانة التي أجريت على خط الأنابيب الإيراني التركي بين 2 وأكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضحت أن الغاز الطبيعي بدأ التدفق عبر الخط المذكور، اعتباراً من الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر.

وجاء في البيان أنه "خلال أعمال الصيانة والإصلاح المخطط لها، لم تكن في التوازن بين العرض والطلب مشكلات في شبكة النقل الوطنية، وبدأ تدفق الغاز الطبيعي اعتباراً من 10 أكتوبر".