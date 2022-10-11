سياسة
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بعد توقف لأعمال الصيانة.. استئناف تدفق الغاز الطبيعي بين إيران وتركيا
خلال أعمال الصيانة والإصلاح المخطط لها، لم تكن في التوازن بين العرض والطلب مشكلات في شبكة النقل الوطنية، وبدء تدفق الغاز الطبيعي اعتباراً من 10 أكتوبر/تشرين الأول.
بعد توقف لأعمال الصيانة.. استئناف تدفق الغاز الطبيعي بين إيران وتركيا
أنابيب الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا / AA
11 أكتوبر 2022

أعلنت أنقرة الثلاثاء استئناف تدفق الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب بين إيران وتركيا الاثنين بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

وأفاد بيان صادر عن شركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي المملوكة لأنقرة، بانتهاء أعمال الصيانة التي أجريت على خط الأنابيب الإيراني التركي بين 2 وأكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضحت أن الغاز الطبيعي بدأ التدفق عبر الخط المذكور، اعتباراً من الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر.

وجاء في البيان أنه "خلال أعمال الصيانة والإصلاح المخطط لها، لم تكن في التوازن بين العرض والطلب مشكلات في شبكة النقل الوطنية، وبدأ تدفق الغاز الطبيعي اعتباراً من 10 أكتوبر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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