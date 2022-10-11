أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، يلتقيان الخميس في كازاخستان.

وقال متحدث الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن التحضيرات متواصلة لعقد لقاء أردوغان وبوتين في العاصمة أستانة.

وأوضح أن الزعيمين سيبحثان خلال اللقاء المسألة الأوكرانية والعلاقات الثنائية، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الاثنين، ألمح بيسكوف إلى إمكانية بحث إجراء مفاوضات بين موسكو والغرب خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين المزمع في أستانة الكازاخستانية.

وأوضح بيسكوف أن "كل ما يحدث هو جزء من عملية عسكرية خاصة، وبالطبع لا يجري تنفيذ أجزاء مهمة من العملية دون إبلاغ القائد العام".

وأكد عدم وجود معلومات واضحة حول ما إذا كانت المحادثات المزمعة بين روسيا والغرب ستجري في تركيا.

وتابع قائلاً: "للحديث عن إمكانية إجراء مثل هذه المفاوضات، من الضروري فهم الهدف منها وما النتائج، ثم يجري اتخاذ القرار".

واستهدفت روسيا الاثنين، بالصواريخ طويلة المدى عدداً من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف، أسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير بنى تحتية للطاقة.

جاء ذلك بعد ساعات من اتهام بوتين المخابرات الأوكرانية بالتخطيط وتنفيذ ما وصفه بـ"هجوم إرهابي" على جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.