سياسة
3 دقيقة قراءة
تعرف أبرز ملامح اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
كشفت مصادر لبنانية معنية واسعة الاطلاع عن أبرز تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.
تعرف أبرز ملامح اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
لبنان وإسرائيل شارفا على إنهاء جولة طويلة من مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية / AFP
12 أكتوبر 2022

شارف لبنان وإسرائيل على إنهاء جولة طويلة من مفاوضات بوساطة أمريكية انطلقت عام 2020 واستمرت لعامين كاملين، حول ترسيم الحدود البحرية في منطقة غنية بالنفط والغاز بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً.

وبعد مفاوضات عديدة على مقترح مسودة اتفاق قدمه الوسيط الأمريكي لحل الخلاف البحري، أبدى الجانبان اللبناني والإسرائيلي، أخيراً، موافقتهما على الاتفاق النهائي بعد تقديم ملاحظات وطلب تعديلات نجح في التعامل معها الجانب الأمريكي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أعلن الثلاثاء، موافقته على مسودة الاتفاق، وذكر أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" سيبحث مسودة الاتفاق الأربعاء ومن ثم الحكومة بكامل أعضائها قبل عرض مسودة الاتفاق على الكنيست.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "مُرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".

وفي ما يلي ملامح الاتفاق النهائي بين البلدين، التي نشرتها وكالة الأناضول معتمدة على مصادر لبنانية معنية واسعة الاطلاع:

1. اعتماد خط عرض 23 كخط ترسيم للحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

2. يستحوذ لبنان على كامل حقل "قانا" الغازي، بما في ذلك الجزء الواقع جنوب خط عرض 23 في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.

3. تحصل إسرائيل مقابل تنازلها عن هذا الجزء على تعويض مالي من (توتال الفرنسية) الشركة المنفذة لأعمال استخراج الغاز من حقل قانا الواقع شمال خط 23 ضمن المنطقة الاقتصادية اللبنانية.

4. تستحوذ إسرائيل على حقل "كاريش" كاملاً بما في ذلك حقوق الاستكشاف والتنقيب جنوب الخط 23 ضمن منطقتها الاقتصادية.

5. سحب البند المتعلق بتحديد نقطة انطلاق ترسيم الحدود البحرية من البر، استناداً إلى خط الطوافات البحري (كان معتمداً لمنع الصيادين من تجاوزه وليس خطاً دولياً) من المسودة النهائية للاتفاق إلى حين تحديد موعد التفاوض بين الطرفين على ترسيم الحدود البريةـ وهو ما يعني نجاح لبنان في الفصل بين ترسيم الحدود البحرية والبرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us