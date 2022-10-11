سياسة
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في اتصال مع نظيره الروسي.. أقار يؤكد أهمية إعلان وقف إطلاق النار بأوكرانيا
شدد وزير الدفاع التركي على أهمية إعلان وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا من أجل منع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح وإعادة إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو.
في اتصال مع نظيره الروسي.. أقار يؤكد أهمية إعلان وقف إطلاق النار بأوكرانيا
 أقار أكد لنظيره الروسي أن تركيا على استعداد دائم لفعل ما يقع على عاتقها من أجل ضمان السلام في المنطقة / AA
11 أكتوبر 2022

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، لاسيما في أوكرانيا وسوريا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الثلاثاء، وفق بيان نشرته وزارة الدفاع التركية.

وشدد أقار على أهمية "إعلان وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا من أجل منع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح وإعادة إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وهو ما أكده الرئيس رجب طيب أردوغان مراراً".

وحسب بيان الوزارة، لوحظ خلال الاتصال أنه يوجد توافق في الآراء بين الجانبين حول وقف إطلاق النار، وجرى التركيز على التطورات المتعلقة بعملية شحن الحبوب المستمرة بنجاح (بموجب اتفاق إسطنبول).

وجدد أقار تأكيد استعداد تركيا الدائم لفعل ما يقع على عاتقها من أجل ضمان السلام في المنطقة، وأن بلاده تحرص على تقديم جميع أنواع الدعم في مسألة المساعدات الإنسانية.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا هجوماً عسكرياً في جارتها أوكرانيا، ما أضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم، ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.

وفيما يخص التطورات شمالي سوريا، شدد الوزير التركي على أن أهم أولويات بلاده هي منع خطر الإرهاب بصورة دائمة وتحييد التنظيمات الإرهابية.

وأشار أقار مرة أخرى إلى أهمية الالتزام بالاتفاقيات المبرمة سابقاً في هذا السياق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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