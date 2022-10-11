قال جون كيربي متحدث الأمن القومي في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعيد تقييم علاقات بلاده مع السعودية بعد إعلان مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط في الأسبوع الماضي خفض الإنتاج بمقدار أكبر من المتفق عليه فيما سبق.

وأضاف كيربي في مقابلة مع محطة (CNN) "أعتقد أن الرئيس كان واضحاً جداً بشأن أن هذه علاقة نحتاج إلى الاستمرار في إعادة تقييمها، ونحتاج إلى إعادة النظر فيها، وبالطبع في ضوء قرار أوبك، أعتقد أنه سيفعل ذلك".

وأضاف أن بايدن يرغب في التعاون مع الكونغرس بخصوص العلاقات المستقبلية مع السعودية.

في السياق ذاته، طالب السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الاثنين بتجميد التعاون مع السعودية بخاصة فيما يتعلق بمعظم مبيعات الأسلحة.

وقال كيربي إن قرار أوبك+ أصاب بايدن بخيبة أمل و"إنه (الرئيس) يعتزم العمل مع الكونغرس على التفكير في الطبيعة التي يجب أن تكون عليها هذه العلاقة".

وتابع: "أعتقد أنه سيكون على استعداد لبدء هذه المحادثات فوراً. لا أعتقد أن هذا شيء يمكن تأجيله أو يجب تأجليه، بمنتهى الصراحة، لفترة أطول".

وأضاف كيربي أن القضية لا تتعلق فقط بالحرب في أوكرانيا ولكنها تتعلق بمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لتلفزيون العربية، الثلاثاء، إن دول تحالف أوبك+ تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب، في إشارة إلى قرار التحالف خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً.

وأضاف الوزير أن قرار أوبك+ اقتصادي بحت واتُّخذ بإجماع الدول الأعضاء، مؤكداً أن التحالف يسعى إلى استقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين.

وقال بن فرحان إن "التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين وساهم في استقرار المنطقة. علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسست العلاقة بين البلدين".

وكانت وسائل إعلام رسمية سعودية أكدت أن مجلس الوزراء نوه في اجتماعه، الثلاثاء، إلى "الدور المحوري" الذي تلعبه مجموعة أوبك+ في تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول العالمية.

وزاد قرار تحالف أوبك+ للدول المنتجة للنفط الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج رغم المعارضة الأمريكية من حدة التوتر في العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والسعودية. وكانت الرياض يوماً ما واحدة من أقوى حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.