سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل جندي إسرائيلي بإطلاق نار شمالي الضفة الغربية
قُتل جندي إسرائيلي الثلاثاء في عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة "شافيه شومرون" شمالي الضفة الغربية
مقتل جندي إسرائيلي بإطلاق نار شمالي الضفة الغربية
مقتل جندي إسرائيلي بإطلاق نار شمالي الضفة الغربية / وسائل إعلام فلسطينية
11 أكتوبر 2022

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن أحد جنوده قُتل بإطلاق نار قرب مستوطنة شمالي الضفة الغربية.

وأوضح الجيش في بيان أن "جندياً قُتل في وقت سابق الثلاثاء نتيجة عملية إطلاق النار التي وقعت قرب (شافيه شومرون)" وهي مستوطنة شمالي الضفة.

وأفاد بأن مسلحين فلسطينيين "أطلقوا النار من سيارة مسرعة نحو عدد من الجنود الذين كانوا يهمون بنشاط لتأمين المنطقة والسكان"، في إشارة الى مسيرة للمستوطنين في المنطقة.

وأشار الجيش إلى أن قواته باشرت بملاحقة مطلقي النار.

وجاء ذلك بعد أيام من مقتل مجندة إسرائيلية عند نقطة تفتيش في القدس الشرقية، وبعد 24 ساعة من استشهاد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 12 عاماً متأثراً بجروح أصيب بها في مداهمة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت ” عرين الأسود”، وهي مجموعة من المقاومين الفلسطينيين يقودها شبان من نابلس، مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت في بيان إن ”مجموعة من مقاتلينا الأبطال نفذت عملية نوعية. نقول للمستوطنين الذين يحاصرون مدينة نابلس من جميع الجهات، سنرى اليوم من سيحاصر من”.

وحتى مساء اليوم، أخفق الاحتلال في الوصول إلى منفذ عمليةِ يوم السبت الماضي على حاجز شعفاط والتي أدت إلى مقتل مجندة.

وأعلن أهالي المخيم المحاصر الثلاثاء، العصيان المدني الكامل بدءاً من ليلة الثلاثاء حتى إنهاء الحصار المفروض عليهم منذ أيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us