أعلن أهالي مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين شمالي القدس، الثلاثاء، البدء بعصيان مدني مفتوح، احتجاجاً على الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمخيم.

وقال الأهالي في بيان: "بعد اجتماع أهالي مخيم شعفاط تقرر عمل عصيان مدني مفتوح".

وحسب البيان يتضمن العصيان تعطيل مدارس المخيم كافة، وإغلاق المحلات التجارية يوم غد الأربعاء، وعدم خروج العمال للعمل ابتداء من غد "كعنوان للكرامة".

كما يشمل العصيان المدني منع استعمال السيارات بعد الساعة العاشرة مساء إلا للحالات الطارئة.

كما دعا أهالي شعفاط في البيان "مدارس القدس للإضراب والإغلاق ومطالبة لجان أولياء الأمور في مدينة القدس بوقفة احتجاجية بعد حاجز مخيم شعفاط الساعة العاشرة صباح الأربعاء".

وبعيد إعلان "العصيان المدني"، انطلقت مسيرة حاشدة، جابت شوارع المخيم، واندلعت عقب ذلك مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل المخيم.

وبلغ إجمالي من جرى اعتقالهم منذ بدء حصار مخيم شعفاط يوم السبت الماضي، 11 فلسطينياً، حيث جرى تمديد اعتقال 4 منهم حتى الأحد المقبل.

ومنذ مساء السبت، تقتحم القوات الإسرائيلية شعفاط بشكل متواصل وتفرض حصاراً خانقاً وإغلاقاً شديداً عليه، بحثاً عن عدي التميمي (22 عاماً)، الذي تقول إنه نفذ عملية إطلاق نار على حاجز قرب المخيم أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة حارس أمن بجروح وصفت بالخطيرة.