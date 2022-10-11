سياسة
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إلغاء شروط بيع "F-16" لتركيا من مشروع قانون أمريكي
كشفت مصادر مطلعة لوكالة الأناضول التركية عن إلغاء الشروط الخاصة ببيع طائرات "F-16" إلى تركيا في نسخة مجلس الشيوخ الأمريكي من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2023.
إلغاء شروط بيع "F-16" لتركيا من مشروع قانون أمريكي
تركيا قدمت طلباً للولايات المتحدة لشراء مقاتلات من طراز "F-16" ومعدات لتحديث مقاتلات من الطراز نفسه ضمن سلاح الجو التركي. / AA
11 أكتوبر 2022

كشفت مصادر مطلعة عن إلغاء الشروط الخاصة ببيع طائرات "F-16" إلى تركيا في نسخة مجلس الشيوخ الأمريكي من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2023.

وقال مراسل الأناضول إن مجلس الشيوخ الأمريكي عقد الثلاثاء جلسة لتحديد الصيغة النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يتضمن ميزانية الدفاع للعام القادم.

ويناقش المجلس نحو 900 ملحق مطروح من أجل الإضافة إلى مشروع القانون المذكور.

ونقل المراسل عن مصادر مطلعة في الكونغرس الأمريكي أنه جرى إخراج ملحقين مطروحين من قبل السيناتور عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، والسيناتور عن ولاية ماريلاند كريس فان هولن.

ويجعل الملحقان المذكوران بيع الولايات المتحدة الأمريكية طائرات "F-16" إلى تركيا مرتبطاً بشروط.

وبعد استكمال مجلس الشيوخ مشروع القانون، سيجري تحويله إلى نص مشترك مع نسخة مجلس النواب، ومن ثم إرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن، للموافقة عليه.

وسبق أن أضيف ملحق مماثل إلى نسخة مجلس النواب من مشروع القانون إلا أنه يتوقع إخراجه في النص المشترك.

وتشير مصادر إلى أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا في واشنطن لها دور فعال في هذا التغيير على مستوى مجلس الشيوخ.

ومن الشروط التي طرحت في ملحق مينينديز التعهد باتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن يكون بيع الطائرات لتركيا متوافقاً مع مصالح الأمن القومي الأمريكي، وأن لا يجري استخدام الطائرات المباعة "في الانتهاكات المستمرة للمجال الجوي اليوناني".

أمّا فان هولن، فقد أضاف إلى مشروع القانون شرط عدم استخدام الطائرات ضد تنظيم "YPG"، الذراع السورية لتنظيم "PKK" الإرهابي، وأن توافق تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد وجود دول كثيرة مستعدة لتلبية احتياجات بلاده من المقاتلات، إن لم تلبّ الولايات المتحدة حاجة أنقرة من "F-16".

وكانت تركيا قدمت طلباً للولايات المتحدة لشراء مقاتلات من طراز "F-16" ومعدات لتحديث مقاتلات من الطراز نفسه ضمن سلاح الجو التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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