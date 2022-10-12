أعلنت تركيا أنها ترفض من حيث المبدأ تفتيش "إيريني" للسفن التابعة لها.

جاء ذلك في رد للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، على تغريدة عملية "إيريني" التي تجريها القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسط (EUNAVFOR MED).

وجاء في تغريدة "القوة البحرية"، أن "تركيا لم تمنح الإذن لعملية إيريني لتفتيش سفينة تجارية متجهة إلى ليبيا وترفع العلم التركي".

وقال بيلغيتش إن بلاده شككت في حياد وشرعية وهدف عملية إيريني منذ اليوم الأول.

وأضاف أنه "منذ تفتيش إيريني لسفينة تجارية تركية بشكل غير قانوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، دون الحصول على إذن من تركيا، فإن تركيا ترفض من حيث المبدأ كافة الطلبات المشابهة (تفتيش السفن)".

وفي 31 مارس/آذار 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.