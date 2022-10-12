سياسة
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تركيا: نرفض تفتيش عملية إيريني للسفن التركية
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، رداً على تغريدة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، إن تركيا ترفض من حيث المبدأ تفتيش عملية إيريني للسفن التابعة لها. وأوضح المسؤول أن بلاده تشكك في حياد وشرعية وهدف إيريني منذ اليوم الأول.
تركيا: نرفض تفتيش عملية إيريني للسفن التركية
أطلق الاتحاد الأوروبي في 31 مارس/آذار 2020 عملية "إيريني"
12 أكتوبر 2022

أعلنت تركيا أنها ترفض من حيث المبدأ تفتيش "إيريني" للسفن التابعة لها.

جاء ذلك في رد للمتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش، على تغريدة عملية "إيريني" التي تجريها القوة البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسط (EUNAVFOR MED).

وجاء في تغريدة "القوة البحرية"، أن "تركيا لم تمنح الإذن لعملية إيريني لتفتيش سفينة تجارية متجهة إلى ليبيا وترفع العلم التركي".

وقال بيلغيتش إن بلاده شككت في حياد وشرعية وهدف عملية إيريني منذ اليوم الأول.

وأضاف أنه "منذ تفتيش إيريني لسفينة تجارية تركية بشكل غير قانوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، دون الحصول على إذن من تركيا، فإن تركيا ترفض من حيث المبدأ كافة الطلبات المشابهة (تفتيش السفن)".

وفي 31 مارس/آذار 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني"، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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