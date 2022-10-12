سياسة
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السعودية: قرار أوبك "اقتصادي بحت" وعلاقتنا بواشنطن استراتيجية
نوه وزير الخارجية السعودي إلى أهمية العلاقة الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة، مؤكداً أن قرار تحالف "أوبك+" لخفض إنتاج النفط الخام الذي أثار غضب واشنطن، قرار "اقتصادي بحت".
السعودية: قرار أوبك "اقتصادي بحت" وعلاقتنا بواشنطن استراتيجية
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان / AA
12 أكتوبر 2022

وصف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الثلاثاء علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الاستراتيجية"، واعتبر أن قرار تحالف "أوبك +" خفض إنتاج النفط الخام "اقتصادي بحت".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "العربية" في ظل انتقادات ودعوات أمريكية إلى إعادة تقييم العلاقات مع المملكة إثر دعمها خفض إنتاج النفط، ما أغضب واشنطن.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن تحالف "أوبك +" خفض إنتاج دوله الأعضاء من النفط بمقدار مليوني برميل يومياً بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال الأمير فيصل: "لا جوانب سياسية لقرار أوبك+ (...) ولا ننظر إلى أي تفسيرات سياسية له"، واصفاً إياه بأنه "اقتصادي بحت".

وشدد على أن "العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة".

وتابع: "التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين ويسهم في استقرار المنطقة.. علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسيسها".

والثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الرئيس جو بايدن "يشعر أنه ينبغي إعادة تقييم العلاقات مع السعودية"، بعد قرار تحالف "أوبك+ " خفض إنتاج النفط.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، في 7 أكتوبر الجاري، أن بلاده تدرس "عدداً من خيارات الرد" بشأن العلاقة مع السعودية بعد أن حمل بايدن الرياض وموسكو مسؤولية ارتفاع أسعار النفط إثر قرار "أوبك+ ".

كما دعا السناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الاثنين إلى تجميد التعاون مع السعودية، بما في ذلك معظم مبيعات الأسلحة، واتهم المملكة بالمساعدة في تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا بعد أن أعلنت مجموعة "أوبك+" الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاج النفط.

وقفزت أسعار النفط الجمعة الماضي إلى أعلى مستوياتها خلال خمسة أسابيع، وذلك بعد يومين فقط من خفض "أوبك+" إنتاجها، قبل أن تتراجع يوم الاثنين وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي محتمل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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