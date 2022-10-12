أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أنّه لا يظنّ أنّ الولايات المتّحدة ستشهد ركوداً اقتصادياً، معتبراً أنّه في حال حصل هذا الأمر فإنّ هذا الركود سيكون "طفيفاً جداً".

وفي مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية قال بايدن "لا أعتقد أنّ ركوداً اقتصادياً سيحدث، وإن حدث فسيكون طفيفاً جداً (..) هذا ممكن".

ويأتي إقرار بايدن بإمكانية أن يشهد أكبر اقتصاد في العام ركوداً، بُعيد الدعوة التي أطلقها صندوق النقد الدولي الثلاثاء إلى المصارف المركزية "للتحرّك بحزم لإعادة التضخّم إلى معدّله المستهدف".

وقال صندوق النقد في تقرير إنّه بهدف مواجهة التضخّم، الذي يسجّل أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي والذي يُخشى أن يصبح "راسخاً"، على المصارف المركزية أن تواصل رفع أسعار الفائدة.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، دعت الخميس المصارف المركزية إلى "مزيد من الإرادة للتحرك الآن ومعاً"، مشيرة إلى "الحاجة الملحّة إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد".

وازدادت معدّلات التضخم بسبب تضرّر الاقتصاد العالمي جرّاء جائحة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل التوريد. وتفاقم التضخّم مؤخراً جرّاء الهجوم الذي تشنه روسيا على أوكرانيا وتداعياته على أسعار المواد الغذائية والطاقة.