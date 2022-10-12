سياسة
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أوكرانيا: 30% من البنية التحتية للطاقة دُمّرت خلال يومين
أعلن وزير الطاقة الأوكراني أن روسيا قصفت نحو 30% من البنية التحتية للطاقة خلال يومي الاثنين والثلاثاء. من جانبها قالت الاستخبارات الروسية إنها اعتقلت ثمانية مشتبه بهم في تجهيز الهجوم التفجيري الذي استهدف جسر القرم السبت.
أوكرانيا: 30% من البنية التحتية للطاقة دُمّرت خلال يومين
قصفت روسيا نحو 30% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال يومين / AA
12 أكتوبر 2022

قال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو في مقابلة مع شبكة CNN، إن روسيا قصفت نحو 30% من البنية التحتية للطاقة للبلاد خلال هجماتها الصاروخية يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضاف هالوشينكو في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء: "نوجه هذه الرسالة إلى شركائنا: إننا بحاجة إلى حماية الأجواء"، مؤكداً أن روسيا تستهين بالقواعد الدولية.

وتابع بالقول: "إنهم لا يبالون بأي نوع من الاتفاقيات أو المعاهدات".

وحثت أوكرانيا المدنيين الثلاثاء على عدم استخدام الأجهزة المنزلية مثل الأفران والغسالات لتوفير الكهرباء، إذ يتعرض ملايين لانقطاعات في التيار الكهربائي بعد أوسع هجوم روسي على شبكة الطاقة منذ اندلاع الحرب.

في سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة نُشرت مساء الثلاثاء أن أوكرانيا تلقّت أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا.

وقال ريزنيكوف إن "عهداً جديداً للدفاع الجوي بدأ" في أوكرانيا.

وأشار ريزنيكوف إلى أنّ "هذه مجرّد البداية"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى المزيد.. لا شكّ في أنّ روسيا دولة إرهابية. يوجد واجب أخلاقي لحماية سماء أوكرانيا من أجل إنقاذ شعبنا".

اعتقال مشتبه بهم في تفجير جسر القرم

على الجانب الآخر أعلنت الاستخبارات الروسية الأربعاء، أنها اعتقلت ثمانية مشتبه بهم، بينهم خمسة روس، للاشتباه بمشاركتهم في التجهيز للهجوم التفجيري الذي استهدف جسر القرم السبت.

وقالت الاستخبارات في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية، إن هذا "الهجوم الإرهابي" من تنظيم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه جرى إخفاء المتفجّرات في "لفائف تغليف بلاستيكية" أُرسلت في أغسطس/آب، من ميناء أوديسا في أوكرانيا، ثم عبرت بلغاريا وجورجيا وأرمينيا، قبل دخولها إلى روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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