سياسة
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تسرب نفطي في خط أنابيب "دروزبا" ببولندا
قالت شركة "بيرن" البولندية، الأربعاء، إنها رصدت تسرباً في أحد خطوط أنابيب "دروزبا"، الذي ينقل النفط من روسيا إلى أوروبا. وقالت الشركة، إنها اكتشفت مساء الثلاثاء تسرباً في جزء من الأنبوب على بعد 70 كيلومتراً من مدينة بلوك وسط بولندا.
تسرب نفطي في خط أنابيب "دروزبا" ببولندا
تسرب نفطي في خط أنابيب "دروزبا" الروسي في بولندا / Reuters
12 أكتوبر 2022

قالت شركة "بيرن" البولندية، الأربعاء، إنها رصدت تسرباً في أحد خطوط أنابيب "دروزبا"، الذي ينقل النفط من روسيا إلى أوروبا.

وقالت الشركة المسؤولة عن تشغيل الأنابيب في بيان إنها اكتشفت مساء الثلاثاء تسرباً في جزء من الأنبوب على بعد 70 كيلومتراً من مدينة بلوك وسط بولندا، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

وأوضحت الشركة أن أسباب التسرب "غير معروفة حالياً".

وقالت إن الخط الثاني من الأنابيب، إضافة إلى عناصر أخرى من البنية التحتية للشركة "تعمل كالمعتاد".

ويعد "دروزبا"، والذي يعني الصداقة، أطول خط أنابيب نفط في العالم، إذ يحمل النفط من المنطقة الشرقية لروسيا إلى نقاط في أوكرانيا وبيلاروس وبولندا والمجر وسلوفاكيا والتشيك وألمانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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