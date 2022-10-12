سياسة
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تعرّف أهم ما جاء بمسودة الورقة الجزائرية للمصالحة الفلسطينية
شارك قيادي فلسطيني مشارك في حوار المصالحة الوطنية، مسودة الورقة التي تقدمت بها الجزائر، والتي تضمنت بنوداً تغطي جميع القضايا الأساسية في ملف الانقسام الفلسطيني، حسب ما نشرته وكالة الأناضول.
تعرّف أهم ما جاء بمسودة الورقة الجزائرية للمصالحة الفلسطينية
تعرّف أهم ما جاء بمسودة الورقة الجزائرية للمصالحة الفلسطينية - صورة أرشيفية / Getty Images
12 أكتوبر 2022

تنص مسودة الورقة الجزائرية لـ"حوار المصالحة الفلسطينية" المنعقد في العاصمة الجزائر على 9 بنود تغطي جميع القضايا المحورية في ملف الانقسام الفلسطيني.

وتنص الوثيقة على ما يلي:

1- تأكيد أهمية الوحدة الوطنية أساساً للصمود والتصدي لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني.

2- اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية القادمة.

3- ضرورة تعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومكوناته ولا بديل عنها.

4- يجرى انتخاب المجلس الوطني وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية في أقرب الآجال، وتعرب الجزائر عن استعدادها لاحتضان هذا الاستحقاق الفلسطيني وفعل بما يلزم، وهو ما لقي تقدير جميع الفصائل.

5- الإسراع في إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في جميع المناطق الفلسطينية بما فيها القدس عاصمة فلسطين وفق القوانين المعتمدة.

6- تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم الشرعية الدولية وتحظى بدعم مختلف الفصائل وتكون مهمتها الأساسية تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، والأخذ بعين الاعتبار التطورات الخطيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية.

7- توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال.

8- تفعيل آلية العمل للأمناء العامّين للفصائل لتسهيل عمل حكومة الوحدة على طريق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة والشراكة السياسية لمتابعة الانتخابات الفلسطينية.

9- يتولى فريق عمل جزائري-فلسطيني برئاسة الجزائر وبمشاركة عربية الإشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاق.

وقال قيادي فلسطيني، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "تعديلات طرأت على بعض بنود المسودة، وإن المشاورات بين الفصائل حولها لم تنته بعد"، حسب وكالة الأناضول.

والثلاثاء، انطلقت الجلسة الأولى من الحوار الفلسطيني الشامل بمشاركة 14 فصيلاً، بدعوة من الجزائر ضمن مساعيها لإنهاء الانقسام.

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، إذ تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكلتها حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس.​​​​​​​​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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