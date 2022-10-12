سياسة
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وصلت إلى 100 دولة.. تركيا تجني 146 مليون دولار من صادرات الفستق في 9 أشهر
أظهرت بيانات اتحاد مصدري منطقة جنوب شرق الأناضول، ارتفاع صادرات الفستق التركي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 12%، مقارنة بالعام الماضي.
وصلت إلى 100 دولة.. تركيا تجني 146 مليون دولار من صادرات الفستق في 9 أشهر
تركيا تجني 146 مليون دولار من صادرات الفستق في 9 أشهر / AA
12 أكتوبر 2022

بلغت عائدات تركيا من تصدير الفستق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 146 مليون و958 ألف دولار أمريكي.

وحسب بيانات من اتحاد مصدري منطقة جنوب شرق الأناضول، فإن صادرات الفستق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، زادت بنسبة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت المعطيات أن صادرات الفستق التركي خلال الفترة المذكورة وصلت إلى أسواق 100 دولة، وبلغت الكمية 15 ألفاً و941 طناً.

واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيراداً للفستق التركي بـ31 مليوناً و400 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ22 مليوناً و213 ألف دولار، ثم قرغيزيا بـ 13 مليوناً و353 ألف دولار.

وتأتي تركيا في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر إنتاجاً للفستق بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فيما تحتلّ ولاية أورفا جنوب شرق تركيا المرتبة الأولى بين الولايات التركية الأكثر إنتاجاً للفستق، وتتبعها ولاية غازي عنتاب في المرتبة الثانية، وولاية سعرت في المرتبة الثالثة.

ويعد الفستق منتجاً استراتيجياً مهماً لتركيا، ويوماً بعد يوم تتزايد مناطق زراعته وإنتاجه في المقاطعات التركية الواقعة جنوب شرق الأناضول فضلاً عن بدء زراعته مؤخراً في ولايات وسط الأناضول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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