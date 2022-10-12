صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده وكازاخستان تمضيان قدماً نحو تحقيق هدف 10 مليارات دولار في التبادل التجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الأربعاء، مع رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف في العاصمة أستانا.

وقال أردوغان: "حجم التبادل التجاري بين تركيا وكازاخستان قارب 5 مليارات دولار العام الماضي، ونواصل المضي قدماً نحو تحقيق هدفنا المتمثل بـ10 مليارات دولار خلال المدى المتوسط".

وأكد الرئيس التركي مواصلة البلدين تعزيز الروابط في مجالات الطاقة والنقل وبخاصة في ما يتعلق بتطوير "الممر الأوسط".

توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وقعت تركيا وكازاخستان، الأربعاء، 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات عدة أبرزها التجارة والصحة والثقافة.

وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات اللوائح التقنية والتقييس وعلم القياس والاعتماد وتقييم المطابقة، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي الكازاخستانية ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية.

كما تضمنت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين وزارة الثقافة والرياضة الكازاخية ووزارة الثقافة والسياحة التركية، وأخرى بين الوزارتين للتعاون في مجال علم المتاحف والمحافظة على الآثار وترميمها.

ووقع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ووزير الصحة الكازاخي أجار غينيات اتفاقية تعاون في مجال الصحة بين حكومتي البلدين.

كما وقع الجانبان التركي والكازاخي اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية وسياسات الأمن الغذائي.

وأوضح الرئيس التركي أنه بحث مع الجانب الكازاخستاني العلاقات بين البلدين على الأصعدة المختلفة وكذلك القضايا الإقليمية. وأضاف: "وقّعنا عدداً من الاتفاقيات، ومستمرون بدعم كازاخستان ووحدة أراضيها والوقوف إلى جانبها".

وحدة الأراضي الكازاخستانية واستقرارها

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي أن الإصلاحات التي يُجريها رئيس كازاخستان ستنعكس إيجاباً على رخاء شعبه.

وأوضح أن تركيا تدعم مسيرة الإصلاحات التي يجريها توكاييف، متمنياً نجاح الانتخابات الرئاسية في كازاخستان يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف أن التطورات الإقليمية والدولية تتطلب أن يكون العالم التركي في تنسيق وثيق وأن يعزز التضامن في ما بين أطرافه.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تولي وحدة الأراضي الكازاخستانية واستقرارها وأمنها ورخاءها أهمية كبيرة.

يذكر أن أردوغان وتوكاييف سيترأسان، الأربعاء، الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين. وغداً يشارك الرئيس التركي في مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" (سيكا) المقرر في أستانا.