سياسة
3 دقيقة قراءة
أنقرة وأستانا توقعان 6 اتفاقيات.. أردوغان: نهتم بوحدة الأراضي الكازاخستانية
وقّعت تركيا وكازاخستان، 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات عدة أبرزها التجارة والصحة والثقافة. وصرح الرئيس التركي، أن بلاده وكازاخستان تمضيان قدماً نحو تحقيق هدف 10 مليارات دولار في التبادل التجاري.
أنقرة وأستانا توقعان 6 اتفاقيات.. أردوغان: نهتم بوحدة الأراضي الكازاخستانية
لقاء رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أستانا / AA
12 أكتوبر 2022

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده وكازاخستان تمضيان قدماً نحو تحقيق هدف 10 مليارات دولار في التبادل التجاري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الأربعاء، مع رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف في العاصمة أستانا.

وقال أردوغان: "حجم التبادل التجاري بين تركيا وكازاخستان قارب 5 مليارات دولار العام الماضي، ونواصل المضي قدماً نحو تحقيق هدفنا المتمثل بـ10 مليارات دولار خلال المدى المتوسط".

وأكد الرئيس التركي مواصلة البلدين تعزيز الروابط في مجالات الطاقة والنقل وبخاصة في ما يتعلق بتطوير "الممر الأوسط".

توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وقعت تركيا وكازاخستان، الأربعاء، 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات عدة أبرزها التجارة والصحة والثقافة.

وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات اللوائح التقنية والتقييس وعلم القياس والاعتماد وتقييم المطابقة، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي الكازاخستانية ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية.

كما تضمنت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين وزارة الثقافة والرياضة الكازاخية ووزارة الثقافة والسياحة التركية، وأخرى بين الوزارتين للتعاون في مجال علم المتاحف والمحافظة على الآثار وترميمها.

ووقع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ووزير الصحة الكازاخي أجار غينيات اتفاقية تعاون في مجال الصحة بين حكومتي البلدين.

كما وقع الجانبان التركي والكازاخي اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية وسياسات الأمن الغذائي.

وأوضح الرئيس التركي أنه بحث مع الجانب الكازاخستاني العلاقات بين البلدين على الأصعدة المختلفة وكذلك القضايا الإقليمية. وأضاف: "وقّعنا عدداً من الاتفاقيات، ومستمرون بدعم كازاخستان ووحدة أراضيها والوقوف إلى جانبها".

وحدة الأراضي الكازاخستانية واستقرارها

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي أن الإصلاحات التي يُجريها رئيس كازاخستان ستنعكس إيجاباً على رخاء شعبه.

وأوضح أن تركيا تدعم مسيرة الإصلاحات التي يجريها توكاييف، متمنياً نجاح الانتخابات الرئاسية في كازاخستان يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف أن التطورات الإقليمية والدولية تتطلب أن يكون العالم التركي في تنسيق وثيق وأن يعزز التضامن في ما بين أطرافه.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تولي وحدة الأراضي الكازاخستانية واستقرارها وأمنها ورخاءها أهمية كبيرة.

يذكر أن أردوغان وتوكاييف سيترأسان، الأربعاء، الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين. وغداً يشارك الرئيس التركي في مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" (سيكا) المقرر في أستانا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us