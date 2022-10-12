سياسة
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فنلندا: محادثاتنا مع تركيا بشأن عضوية الناتو تسير بإيجابية
قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إن بلاده تواصل محادثاتها مع أنقرة بشأن عضوية الناتو، مشيراً إلى أن تقدم المباحثات مرهون برؤى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
فنلندا: محادثاتنا مع تركيا بشأن عضوية الناتو تسير بإيجابية
وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو / AP
12 أكتوبر 2022

قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إن بلاده تواصل محادثاتها مع تركيا بهدف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيراً إلى أن المحادثات "تسير بشكل جيد".

وأضاف هافيستو في مقابلة مع قناة "YLE" المحلية، الأربعاء: "المحادثات تسير بإيجابية حتى الآن، لكن هناك جانب سياسي فيها، وتقدمها مرهون برؤى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

والأسبوع الماضي، قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، إنها تأمل بموافقة تركيا على انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أقرب وقت.

وأضافت أنها بحثت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائهما في براغ على هامش قمة المجتمع السياسي الأوروبي، ملف انضمام فنلندا إلى الناتو.

وأوضحت أن بلادها تتبع سياسة متزنة دائماً عندما يتعلق الأمر بتركيا، وأنها بحثت مسألة انضمامها إلى الناتو قبيل قمة مدريد لزعماء الناتو.

وأردفت أن بلادها تؤدي مسؤولياتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة مع تركيا، معربة عن أملها بموافقة أنقرة على انضمام بلدها بأقرب وقت.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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