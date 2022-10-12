سياسة
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الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية التعاون مع تركيا في أمن الطاقة والغذاء
أكد أوليفر فارهيلي، مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي أن التعاون مع تركيا في أمن الطاقة والغذاء "بات ضرورياً أكثر مما مضى" بصفتها شريكاً مهماً وموثوقاً.
الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية التعاون مع تركيا في أمن الطاقة والغذاء
أوليفر فارهيلي مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي / AA
12 أكتوبر 2022

قال أوليفر فارهيلي، مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي، إن تركيا شريك مهم وموثوق بالنسبة إلى التكتل فيما يخص أمن الطاقة.

وأضاف فارهيلي خلال استعراضه في البرلمان الأوروبي، تقرير التوسع للمفوضية الأوروبية لعام 2022، أنه انطلاقاً من التحديات الجيوسياسية الحالية، فإن التعاون مع تركيا في أمن الطاقة والغذاء "بات ضرورياً أكثر مما مضى".

وأوضح أن تركيا لعبت دوراً رئيسياً في اتفاق شحن الحبوب من المواني الأوكرانية المبرم في يوليو/تموز الماضي.

وتابع: "تبقى تركيا دولة ترانزيت (ممر) آمنة ومهمة بالنسبة إلى أمن الغذاء الأوروبي".

وأردف: "تركيا ما زالت شريكاً رئيسياً وبلداً مرشحاً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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