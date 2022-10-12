قال أوليفر فارهيلي، مفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي، إن تركيا شريك مهم وموثوق بالنسبة إلى التكتل فيما يخص أمن الطاقة.

وأضاف فارهيلي خلال استعراضه في البرلمان الأوروبي، تقرير التوسع للمفوضية الأوروبية لعام 2022، أنه انطلاقاً من التحديات الجيوسياسية الحالية، فإن التعاون مع تركيا في أمن الطاقة والغذاء "بات ضرورياً أكثر مما مضى".

وأوضح أن تركيا لعبت دوراً رئيسياً في اتفاق شحن الحبوب من المواني الأوكرانية المبرم في يوليو/تموز الماضي.

وتابع: "تبقى تركيا دولة ترانزيت (ممر) آمنة ومهمة بالنسبة إلى أمن الغذاء الأوروبي".

وأردف: "تركيا ما زالت شريكاً رئيسياً وبلداً مرشحاً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".