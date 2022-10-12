قال عضو المفوضية الأوروبية لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، إن المفوضية أوصت بمنح البوسنة والهرسك صفة "دولة مرشحة" للاتحاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي، عرض خلالها تقرير المفوضية للتوسع لعام 2022.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة البوسنة والهرسك في قضايا مثل مكافحة الفساد وحرية التعبير والصحافة والإصلاحات القانونية.

وشدد فارهيلي على أهمية أن تنفذ البوسنة والهرسك المواد الـ14 المعروفة بـ"الأولويات الأربعة عشرة".

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، صرح المجلس الأوروبي بأنه مستعد لمنح البوسنة والهرسك صفة "دولة مرشحة".

وكانت البوسنة والهرسك قد تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط 2016 للانضمام إلى عضويته، بعد سنوات من الإصلاحات.