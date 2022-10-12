سياسة
1 دقيقة قراءة
المفوضية الأوروبية توصي بمنح البوسنة صفة "دولة مرشحة" لعضوية الاتحاد
أوصت المفوضية الأوروبية لشؤون الجوار والتوسع بمنح البوسنة والهرسك صفة "دولة مرشحة" للاتحاد.
المفوضية الأوروبية توصي بمنح البوسنة صفة "دولة مرشحة" لعضوية الاتحاد
الاتحاد الأوروبي يوصي بمنح البوسنة والهرسك صفة "دولة مرشحة" / AA
12 أكتوبر 2022

قال عضو المفوضية الأوروبية لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، إن المفوضية أوصت بمنح البوسنة والهرسك صفة "دولة مرشحة" للاتحاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي، عرض خلالها تقرير المفوضية للتوسع لعام 2022.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة البوسنة والهرسك في قضايا مثل مكافحة الفساد وحرية التعبير والصحافة والإصلاحات القانونية.

وشدد فارهيلي على أهمية أن تنفذ البوسنة والهرسك المواد الـ14 المعروفة بـ"الأولويات الأربعة عشرة".

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، صرح المجلس الأوروبي بأنه مستعد لمنح البوسنة والهرسك صفة "دولة مرشحة".

وكانت البوسنة والهرسك قد تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط 2016 للانضمام إلى عضويته، بعد سنوات من الإصلاحات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us