سياسة
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دونماز: استثمارات تركيا المتنوعة أزالت مخاوفها من أزمة الطاقة
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، إن بلاده أزالت مخاوفها من أزمة الطاقة بفضل استثماراتها المتعددة.
دونماز: استثمارات تركيا المتنوعة أزالت مخاوفها من أزمة الطاقة
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز / AA
12 أكتوبر 2022

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، بأن بلاده أزالت مخاوفها من أزمة الطاقة بفضل استثماراتها المتعددة.

جاء ذلك في كلمة له الأربعاء، خلال "المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي" المقام في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح دونماز أن هناك عدم ارتياح فيما يتعلق بفترة الشتاء في أوروبا بسبب أزمة الطاقة التي تعيشها.

وأكد أن تركيا أزالت هذه المخاوف من جدول أعمالها بفضل استثمارات البنية التحتية التقنية التي نفذتها.

وأضاف أن بلاده مرت بتحول كبير في العشرين عاماً الماضية، ليس فقط في مجال الطاقة إنما في العديد من المجالات.

وذكر الوزير التركي أن بلاده وصلت إلى مرحلة إنتاج 55% من الطاقة المتجددة، وأن عمليات البحث عن موارد جديدة مستمرة.

ولفت إلى أنه يمكن لتركيا تقييم اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جعل تركيا "الطريق الرئيسي" لشحنات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأضاف أن بلاده استكملت العديد من المشاريع الدولية في مجال الطاقة في الوقت المحدد، وأن المقترح الروسي ممكن تقنياً ويتطلب إجراء دراسات جدوى وتقييماً فنياً وتجارياً وقانونياً.

- غازبروم

في سياق آخر، التقى وزير الطاقة والموارد الطبيعية رئيس شركة غازبروم الروسية الحكومية للطاقة أليكسي ميلر، في موسكو.

وذكرت غازبروم في بيان أن لقاء دونماز وميلر، الأربعاء، جاء في إطار فعالية "أسبوع الطاقة الروسي" المقامة في العاصمة موسكو.

وأضاف البيان أن "الغاز الروسي يواصل التدفق إلى تركيا عبر خط أنابيب السيل التركي، وخط أنابيب السيل الأزرق بشكل آمن".

و"السيل التركي"، خطان لنقل الغاز من روسيا إلى كل من تركيا وأوروبا مروراً بالبحر الأسود، ويغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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