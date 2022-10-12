رحّب متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأربعاء، بإلغاء الشروط الخاصة المتعلقة ببيع طائرات F-16 إلى أنقرة، في نسخة مجلس الشيوخ الأمريكي من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2023.

وفي تصريح صحفي خلال رحلته رفقة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا، قال قالن "نعتبر ذلك خطوة إيجابية"، مشيراً إلى أن إلغاء تلك الشروط يمهد الطريق لعرض مشروع القانون على الكونغرس بما يتماشى مع التطلعات التركية.

وأضاف "هذا تطور جيد بالنسبة إلينا، وإذا ما أبرمنا صفقة F-16، فإننا سنفعل ذلك في الظروف المواتية لنا".

واستدرك أن تركيا لا يزال أمامها الكثير من القضايا التي تنتظر التفاوض مع الجانب الأمريكي.

وأضاف: "هذا تطور يصب في مصلحتنا، ونحن تعتبر ذلك خطوة إيجابية بالنسبة إلى تركيا".

وعقد مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء جلسة لتحديد الصيغة النهائية لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يتضمن ميزانية الدفاع للعام القادم.

ويناقش المجلس نحو 900 ملحق مطروح من أجل الإضافة إلى مشروع القانون.

ونقل مراسل وكالة الأناضول عن مصادر مطلعة في الكونغرس الأمريكي أنه جرى إخراج ملحقين مطروحين من قبل السيناتور عن ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز، والسيناتور عن ولاية ماريلاند كريس فان هولن.

ويجعل الملحقان بيع الولايات المتحدة الأمريكية مقاتلات F-16 لتركيا مرتبطاً بشروط.

وبعد استكمال مجلس الشيوخ مشروع القانون، سيجري تحويله إلى نص مشترك مع نسخة مجلس النواب ومن ثم إرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن، للموافقة عليه.

وسبق أن أضيف ملحق مماثل إلى نسخة مجلس النواب من مشروع القانون إلا أنه يتوقع إخراجه في النص المشترك.

وتشير مصادر إلى أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها تركيا في واشنطن لها دور فعال في هذا التغيير على مستوى مجلس الشيوخ.