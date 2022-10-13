تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء قراراً يدين ضم روسيا غير الشرعي لمناطق أوكرانية، وذلك بتأييد 143 دولة.

وجاء التصويت في الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضواً، بعد أن عقدت المنظمة العالمية جلسة طارئة الاثنين لمناقشة الاستفتاءات "غير القانونية" التي تدعمها موسكو لضم أجزاء من شرق أوكرانيا، دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا، في انتهاك للقانون الدولي.

وصوتت 5 دول من بينها روسيا وفنزويلا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا وسوريا ضد القرار، بينما امتنعت 33 دولة أخرى عن التصويت، من بينها الصين والهند.

وحث قرار الجمعية العامة الذي أيده 143 دولة دول العالم والمنظمات الدولية على عدم الاعتراف بأي تغيير لروسيا في المناطق الأربع الواقعة شرق أوكرانيا.

كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة روسيا بالتراجع عن قراراتها على الفور ودون قيد أو شرط.

وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي وقع بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية، وسط رفض وتنديد واسعين من الغرب.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.