صرحت ألمانيا بأنها سوف "تغرق" في ركود اقتصادي العام المقبل، وسوف "يزداد التضخم" في الوقت الذي "تكافح" به البلاد أسعار الطاقة المرتفعة في أعقاب إغلاق روسيا للغاز.

وأزاح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الأربعاء الستار عن أحدث توقعات الحكومة بشأن "انكماش اقتصادي" بنسبة 0.4% "وتضخم" بنسبة 7% لعام 2023.

ورسم هابيك صورة "قاتمة" لـ"أزمة طاقة خطيرة"، وحذر من أنها "تهدد بالتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية"، لكنه أصر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيفشل في هذه المحاولة لزعزعة استقرار النظام الاقتصادي والسياسي الأساسي".

وتتصاعد التحذيرات من أن النمو العالمي "سيتباطأ" أكثر في العام المقبل بسبب الأزمات العالمية المتوالية، مع خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023.

وأثار تحرك موسكو لقطع إمدادات الغاز عن أوروبا وسط توترات بشأن أوكرانيا "أزمة طاقة في جميع أنحاء القارة العجوز"، حيث يواجه المستهلكون والشركات أسعاراً مرتفعة مع اقتراب فصل الشتاء.

وتعرضت ألمانيا بشكل خاص "لضربة شديدة"، حيث كان نحو 55% من إمداداتها من الغاز تأتي من موسكو قبل بداية الحرب في أوكرانيا.