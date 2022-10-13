سياسة
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بمشاركة الرئيس أردوغان.. انطلاق مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة بآسيا"
تستضيف العاصمة الكازاخستانية أستانا يومَي 12 و13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أعمال مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة بآسيا". وسيناقش المؤتمر أهم القضايا الدولية والملفات الإقليمية الراهنة.
بمشاركة الرئيس أردوغان.. انطلاق مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة بآسيا"
بمشاركة الرئيس أردوغان.. انطلاق مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة بآسيا" / AA
13 أكتوبر 2022

انطلقت الخميس في العاصمة الكازاخستانية أستانا أعمال قمة مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة بآسيا" (سيكا).

ويشارك في القمة المنعقدة برعاية الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إضافة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورؤساء أذربيجان إلهام علييف وإيران إبراهيم رئيسي والعراق برهم صالح وفلسطين محمود عباس.

كما يشارك في القمة نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضوييف والقرغيزي صادر جباروف والطاجيكي إمام علي رحمن ونائب الرئيس الفيتنامي فو تي أن خوان بجانب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بصفة بلاده عضواً مراقباً.

والتقط القادة المشاركون صورة جماعية قبيل انطلاق القمة.

وتناقش القمة قضايا إقليمية ودولية راهنة إضافة إلى مسألة تحويل المؤتمر إلى منظمة دولية.​​​​​​​

وتضم منظمة سيكا 27 دولة من الأعضاء الدائمين، و8 دول أخرى بصفة دول مراقبة و5 منظمات دولية.

ويعتبر مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا منتدى دولياً لتعزيز التعاون الهادف إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة الآسيوية.

وتعقد قمم المنتدى في آسيا كل 4 سنوات، أما اجتماعات وزراء خارجية الدول المشاركة فتعقد كل سنتين، وتقع الأمانة العامة في عاصمة كازاخستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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