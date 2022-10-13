سياسة
2 دقيقة قراءة
عباس: لن نلتزم وحدنا الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل
أكد محمود عباس أن فلسطين لن تقبل "باستمرار الوضع الراهن، ولن نبقى الوحيدين الملتزمين للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وسنراجع مجمل علاقتنا معها".
عباس: لن نلتزم وحدنا الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل
محمود عباس في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" / AA Archive
13 أكتوبر 2022

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس إن بلاده "لن تلتزم" وحدها الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل و"ستراجع العلاقة معها".

جاء ذلك في كلمة له أمام مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" المنعقد بأستانا بكازاخستان ونقله التلفزيون الرسمي الفلسطيني.

وأضاف عباس: "لن نقبل باستمرار الوضع الراهن، ولن نبقى الوحيدين الملتزمين للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وسنراجع مجمل علاقتنا معها، كما سنطالبها بالاعتذار والتعويض على ما ارتكبته من مجازر وتدمير بحق الشعب الفلسطيني".

وأردف: "نسعى للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، ونؤمن بتحقيق ذلك بالطرق السياسية والدبلوماسية واحترام القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة وعلى رأسها مبادرة السلام العربية".

ودعا عباس إلى "حشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ودعم المساعي الفلسطينية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين".

ومنذ عام 2014 توقّفت عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، "لرفض" تل أبيب وقف الاستيطان وتنكُّرها لفكرة "حل الدولتين".

وجدد الرئيس الفلسطيني مطالبته "بوجوب الاعتذار والتعويض من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب وعد بلفور".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us