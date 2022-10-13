قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس إن بلاده "لن تلتزم" وحدها الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل و"ستراجع العلاقة معها".

جاء ذلك في كلمة له أمام مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" المنعقد بأستانا بكازاخستان ونقله التلفزيون الرسمي الفلسطيني.

وأضاف عباس: "لن نقبل باستمرار الوضع الراهن، ولن نبقى الوحيدين الملتزمين للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وسنراجع مجمل علاقتنا معها، كما سنطالبها بالاعتذار والتعويض على ما ارتكبته من مجازر وتدمير بحق الشعب الفلسطيني".

وأردف: "نسعى للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، ونؤمن بتحقيق ذلك بالطرق السياسية والدبلوماسية واحترام القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة وعلى رأسها مبادرة السلام العربية".

ودعا عباس إلى "حشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ودعم المساعي الفلسطينية للحصول على الاعتراف بدولة فلسطين".

ومنذ عام 2014 توقّفت عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، "لرفض" تل أبيب وقف الاستيطان وتنكُّرها لفكرة "حل الدولتين".

وجدد الرئيس الفلسطيني مطالبته "بوجوب الاعتذار والتعويض من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب وعد بلفور".