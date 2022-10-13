سياسة
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تركيا وقطر.. 10 اتفاقيات جديدة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا
في إطار توسيع الشراكة الاستراتيجية وتعزيزها بينهما تعتزم تركيا وقطر توقيع أكثر من 10 اتفاقيات جديدة وفي مجالات مختلفة، خلال الاجتماع القادم  للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بمدينة إسطنبول.
تركيا وقطر.. 10 اتفاقيات جديدة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني / AA
13 أكتوبر 2022

كشف سفير تركيا لدى قطر مصطفى كوكصو أن البلدان سيوقعان أكثر من 10 اتفاقيات جديدة في الاجتماع الثامن للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة الذي تستضيفه إسطنبول هذا الشهر.

وبيّن السفير كوكصو في مقابلة مع وكالة الأناضول أن "الاتفاقيات الجديدة المرتقبة تتنوّع بين مجالات الدفاع والإعلام والتبادل الثقافي والتعليمي والمساعدات الإنسانية والتدريب الأمني المشترك".

وأكد أن "العلاقات التركية-القطرية تاريخية قوية وراسخة ومتنوعة وانتقلت من التعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".

ووصف السفير كوكصو البلدين بأنهما "شريكان استراتيجيان يتعاونان بعدد من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية على حد سواء".

وأشاد بالعلاقات الأخوية المتميزة والوثيقة التي تربط البلدين وتستند إلى قواسم مُشتركة تبلورت في إطار المواقف المُتضامنة والرؤى المُتقاربة للجانبين في مُختلف المجالات، لافتاً إلى أن هذا الأمر انعكس إيجاباً على التعاون بين البلدين.

المونديال وتقديم الاجتماع

أشار كوكصو إلى أن "موعد اجتماعات اللجنة جاء مبكراً هذا العام على غير المعتاد بسبب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".

ولفت إلى أن "هذا يعكس حرص زعماء البلدين الراسخ والرغبة في العمل معاً حتى في ظل الجدول الزمني المضغوط والتوقيت الاستثنائي".

وأضاف: "يشهد البلدان تعاوناً وثيقاً في مجالات متنوعة من الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة إلى الأمن والدفاع والتعليم والثقافة".

وتابعك "وينعكس هذا التعاون الفريد من نوعه في الاجتماعات رفيعة المستوى للجنة الاستراتيجية العليا التي تأسست عام 2014 آليةً ثنائية لإثراء التعاون بين تركيا وقطر".

83 اتفاقاً في 7 اجتماعات

ونوّه كوكصو بالدور الذي تؤدّيه اللجنة الإستراتيجية العليا التركية-القطرية المشتركة، لافتاً إلى أنها "تمثل أهم وأقوى ركيزة للعلاقة الاستثنائية بين البلدين".

وأضاف أن "الاجتماع الثامن للجنة الذي سيعقد في تركيا في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022 سيقدم مساهمات كبيرة في تنويع علاقاتنا وتعميقها".

وبيّن أنه "جرى عقد 7 اجتماعات للجنة آخرها عُقد في الدوحة في 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجرى فيها التوقيع على 83 اتفاقاً وبروتوكولاً ومذكرة تفاهم وبياناً مشتركاً، ما ساهم في نقل العلاقة إلى مستويات جديدة".

واستطرد كوكصو: "يوضح عدد ونطاق الاتفاقيات الموقعة مدى نجاح إضفاء الطابع المؤسسي على اللجنة الاستراتيجية العليا باعتبارها أعلى آلية لتعاوننا الثنائي".

"زخم العلاقات الاقتصادية"

وحول العلاقات التجارية بين البلدين قال كوكصو: "نحن سعداء بالزخم الحالي في علاقاتنا الاقتصادية، وهنا تأتي هذه الزيادة الكبيرة في حجم التجارة الثنائية بين تركيا وقطر العام الماضي".

وأوضح أنه "حسب أرقام الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 تجاوز حجم تجارتنا مع قطر 1.4 مليار دولار.

وتابع: "زادت صادراتنا إلى قطر بنسبة 60% مقارنة بالأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، وأصبحت تركيا الدولة السابعة التي تستورد منها قطر".

ولفت أن ذلك "يشير إلى زيادة صادراتنا بأكثر من 200% في السنوات الخمس الماضية".

وفيما يتعلق بالشركات قال كوكصو: "لدينا ما يزيد على 700 شركة تركية تعمل في قطر في مختلف القطاعات، وتوجد 200 شركة قطرية تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات في تركيا".

وأضاف: "إننا نمر بفترة أزمة الطاقة بسبب العديد من الصراعات القائمة، لذلك نودّ تحسين تعاوننا بقطاع الطاقة مع قطر، أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم".

استثمار ضخم

وتحدث كوكصو عن الاستثمار المتبادل بين تركيا وقطر، الذي زاد بشكل كبير مع تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال: "من خلال تعزيز علاقاتنا، زادت استثمارات قطر المباشرة في تركيا بشكل كبير، وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات القطرية في تركيا 33.2 مليار دولار".

وتابع: "من ناحية أخرى بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها شركات الإنشاءات التركية في البنية التحتية في قطر ما يقرب من 22 مليار دولار أمريكي".

وشدّد السفير على أنه "لا تزال إمكانات كبيرة غير مستغلّة لمواصلة تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية".

اللجنة الاستراتيجية العليا

في ديسمبر/كانون الأول 2014 اتفقت قطر وتركيا على تأسيس لجنة استراتيجية عليا تجتمع سنوياً لوضع مسار مؤسساتي يحصّن المنجزات السابقة ويوسّع آفاقها لتتجاوز التميّز على المستوى السياسي إلى تميز مماثل في المجالات الأخرى، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والأمنية.

ومنذ تأسيس اللجنة وقّع البلدان خلال اجتماعاتها السبع 83 اتفاقية انخرط فيها عدد كبير من الوزارات، بالإضافة إلى مؤسسات حكومية وخاصة، فيما تستعد اللجنة لعقد اجتماعها الثامن في إسطنبول في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وانعقدت دورات اللجنة بالتبادل بين البلدين، الأولى في الدوحة 2015 والثانية بمدينة طرابزون التركية 2016 والثالثة بالدوحة 2017 والرابعة في إسطنبول 2018 والخامسة بالدوحة 2019 والسادسة في إسطنبول 2020 والسابعة بالدوحة 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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