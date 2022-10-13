سياسة
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إيلون ماسك يصبح "بائعاً للعطور" لإتمام صفقة تويتر.. ما القصة؟
قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه باع 20 ألف زجاجة عطر مقابل مليون دولار لإتمام صفقة الاستحواذ على منصة تويتر. وأثار تصريح ماسك جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
إيلون ماسك يصبح "بائعاً للعطور" لإتمام صفقة تويتر.. ما القصة؟
زجاجة عطر "الشعر المحروق"
13 أكتوبر 2022

أعلن إيلون ماسك أنّه باع عشرين ألف زجاجة عطر أطلق عليها اسم "برنت هير" ("الشعر المحروق") بقيمة مليون دولار، في أحدث تصريح غريب يطلقه رئيس شركة تسلا وأغنى رجل في العالم.

وكتب ماسك عبر تويتر الأربعاء: "أرجو أن تشتروا عطري، حتى أتمكّن من شراء تويتر".

ويُفترض أن يتوصّل الملياردير إلى اتفاق للاستحواذ على منصة تويتر مقابل 44 مليار دولار بحلول نهاية الشهر، وإلا ستُعقد محاكمة في نوفمبر/تشرين الثاني حول القضية التي شهدت تطورات كثيرة.

وسبق لماسك أن نشر مساء الثلاثاء تغريدة قال فيها: "بيعت 10 آلاف زجاجة من عطر (الشعر المحروق)"، مضيفاً: "متحمّس لرؤية أخبار في وسائل الإعلام تتناول مبلغ المليون دولار الذي حصدتُه إثر عملية بيع العطر".

وأعاد التغريد مساء الأربعاء "20000!!" (زجاجة).

وتظهر في خانة المعلومات الشخصية في صفحته عبر تويتر التي تضم 108 ملايين متابع عبارة "بائع عطور" بالإضافة إلى رابط يؤدي إلى صفحة لبيع العطور في موقع إلكتروني تابع لـ"ذي بورينغ كومباني"، إحدى شركات ماسك الناشئة.

وليست الدعابات جديدة على ماسك الذي هو أيضاً رئيس شركتَي "سبايس إكس" للصناعات الفضائية و"نيورالينك" لغراسات الدماغ، وعندما يطلقها تصبح منشورة على نطاق واسع بفضل متابعيه الكثر.

وسبق له أن سوّق لمنتجات غريبة في إشارة إلى روح الدعابة التي يتمتع بها.

وكتب عبر منصته المفضلة: "مع اسم مماثل لاسمي، إنه لأمر حتمي أن أدخل عالم العطور"، مضيفاً "لماذا لم أقدم على هذه الخطوة من قبل؟!".

وجدد ماسك عرضه للاستحواذ على الشركة في وقت سابق من الشهر الحالي، لإنهاء نزاع قانوني مطول بدأ عندما حاول التراجع عن صفقة أبريل/نيسان، ورفعت تويتر دعوى قضائية.

وأظهرت وثيقة قضائية أن قاضياً في ولاية ديلاوير الأمريكية أمر بوقف دعوى تويتر بحق إيلون ماسك يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول للسماح للملياردير بإتمام صفقة الاستحواذ على تويتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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