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لأول مرة.. فريق في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة يتحدث العربية
يأمل فريق Washington Wizards في أن تساعد قنوات التواصل الاجتماعي في تنمية علامته التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
لأول مرة.. فريق في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة يتحدث العربية
فريق Washington Wizards / Others
13 أكتوبر 2022

في محاولة لتنمية حضورهم الدولي، أصبح فريق "واشنطن ويزاردز" أول فريق في الاتحاد الوطني لكرة السلة الأمريكية (NBA) يطلق قنوات على منصات التواصل الاجتماعي باللغة العربية. وأصبح من الممكن العثور على القناة تحت عنوان @Wiszardsarabic على كل من تويتر وإنستغرام، والهاشتاغ المستخدم هو #yallaWizards.

وستوفر حسابات Wizards على وسائل التواصل الاجتماعي العربية تغطية شاملة لمباريات دوري كرة السلة على مدار الموسم، ستشمل تحليل المباريات، وتوفر وسائل الإعلام والأخبار والوصول إلى ما وراء الكواليس ومحتوى حصريآ للمعجبين.

يأمل الفريق أن تساعد القنوات في تنمية العلامة التجارية للفريق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما يهدف إلى إطلاق موقع على شبكة الإنترنت باللغة العربية في المستقبل القريب.

قال جيم فان ستون الرئيس والمدير التجاري للرياضة والترفيه (MSE): "نحن متحمسون لإضافة منصات اجتماعية باللغة العربية إلى محفظتنا العالمية، نعلم أن مشجعي كرة السلة الناطقين بالعربية سيستمتعون بالمحتوى الخاص بنا وسيشعرون بأنهم أكثر ارتباطاً بالفريق".

ووفقاً للإعلان الرسمي للفريق، ستوفر المنصات الجديدة منفذاً للأمريكيين العرب وعشاق الدوري الأمريكي للمحترفين الناطقين باللغة العربية الذين يعيشون في مقاطعات كولومبيا وماريلاند وفيرجينيا (DMV).

وساهم فريق The Wizards أيضاً في تنمية الرياضة من خلال استضافة عيادات كرة السلة للشباب، وبرامج الرياضات الإلكترونية ومبادرات التوعية المجتمعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لدى فريق The Wizards شراكة مع الاتحاد للطيران، التي عملت شريك طيران دولي حصرياً لأندية NHL و WNBA و Capital One Arena منذ العام 2015.

في السنوات الأخيرة أطلق فريق The Wizards قنوات وسائط رقمية مخصصة لمشجعي الفريق الصينيين واليابانيين والإسرائيليين. كما يقدم قناة vamoswizards باللغة الإسبانية، والتي جرى إطلاقها الشهر الماضي.

مصدر:TRT عربي
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