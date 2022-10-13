سياسة
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موجة قصف روسي على أوكرانيا بالتزامن مع استعادة التيار الكهربائي في البلاد
استهدفت القوات الروسية بالصواريخ العشرات من البلدات والمدن الأوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، في وقت بدأت فيه البلاد باستعادة التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد، في أعقاب هجمات شنتها روسيا هذا الأسبوع على منشآت الطاقة الأوكرانية.
موجة قصف روسي على أوكرانيا بالتزامن مع استعادة التيار الكهربائي في البلاد
أضرار ناجمة عن القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف  / AP
13 أكتوبر 2022

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أن صواريخ روسية قصفت أكثر من 40 مدينة وبلدة أوكرانية، في الوقت الذي كشف فيه حلفاء شمال الأطلسي المجتمعون في بروكسل عن خطط لتعزيز الدفاعات الجوية الأوروبية، بعد التعهد بتقديم مزيد من الدعم العسكري إلى كييف.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن صواريخ روسية أصابت أكثر من 40 منطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما نفذ سلاح الجو الأوكراني 32 غارة على 25 هدفاً روسياً.

وقال مسؤولون محليون إن مدينة ميكولايف الساحلية الجنوبية تعرضت لقصف مكثف.

وقال الحاكم فيتالي كيم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي "بعض الأهداف المدنية تعرضت لقصف".

وأضاف أن الطابقين العلويين من مبنى سكني من خمسة طوابق دُمرا بالكامل وتضررت الطوابق المتبقية.

طائرات مُسيّرة انتحارية

وذكرت السلطات في منطقة العاصمة الأوكرانية كييف أن ثلاث ضربات بطائرات مُسيّرة أصابت بنية تحتية حيوية بتجمع سكني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الضربات تمت بمُسيّرات انتحارية إيرانية الصنع تظل تحوم لتنتقي أهدافها وتُعرف باسم "طائرات كاميكازي المُسيّرة".

وأفادت أوكرانيا بتعرضها لسلسلة من الهجمات الروسية بطائرات شاهد-136 المُسيّرة في الأسابيع الأخيرة. وتنفي إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، بينما لا يعلق الكرملين.

واستهدف قصف صاروخي نحو 30 مبنى ومنزلاً وخطوط أنابيب غاز وخطوط كهرباء في مدينة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن ألفي أسرة، حسب ما صرح به حاكم المنطقة فالنتين ريزنيتشنكو.

تشغيل شبكة الكهرباء

إلى ذلك، قال رئيس شركة تشغيل شبكة كهرباء أوكرانيا، اليوم الخميس إن الكهرباء عادت إلى حد كبير في أنحاء البلاد في أعقاب هجمات شنتها روسيا هذا الأسبوع على منشآت الطاقة الأوكرانية.

وقال فولوديمير كودريستكي، الرئيس التنفيذي لشركة "أوكرانيرجو" للتلفزيون الرسمي إن بعض أعمال الإصلاح مستمرة في البنية التحتية التي أصابها دمار لكن الإمدادات عادت على نطاق واسع.

ومضى كودريستكي يقول "أعدنا أساس إمدادات الطاقة بنسبة 100% إلى كل مناطقنا، اعتباراً من الليلة الماضية".

وقال كودريستكي إن هجمات يوم الاثنين في أنحاء أوكرانيا ربما تكون "أكبر هجوم على نظام للطاقة في تاريخ العالم".

وقصفت روسيا منشآت الطاقة في أنحاء البلاد يوم الاثنين في هجمات في ساعة الذروة، وأصابت أيضاً مباني سكنية وتقاطع طرق رئيسي في العاصمة كييف. وقالت خدمات الطوارئ إن 20 شخصاً على الأقل قُتلوا في هجمات يوم الاثنين.

وحثت الحكومة الأوكرانيين على الاقتصاد في استخدام الطاقة منذ تلك الهجمات، ورصد المسؤولون الأوكرانيون هجمات روسية أكثر على البنية التحتية للطاقة منذئذ.

وقال كودريستكي إنه من المحتمل وقوع المزيد من الهجمات الروسية على منشآت الطاقة، ولذا يجب على المدنيين مواصلة ترشيد استخدام الطاقة.

واتهم كودريستكي عمال طاقة روسيين بمساعدة الجيش الروسي في تحديد أهدافه، قائلاً "بناء على طبيعة الضرر، يمكنني القول إن (عمال طاقة روسيين) ساعدوا في اختيار الأهداف".

ولم تعلق روسيا على الفور على تصريحاته ونفت تعمدها استهداف المدنيين في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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