سياسة
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"الدولة الوحيدة التي نجحت".. المجر تشيد بوساطة تركيا بين روسيا وأوكرانيا
أشاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بدور الوساطة التركية في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، قائلاً إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي نجحت حتى الآن في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.
"الدولة الوحيدة التي نجحت".. المجر تشيد بوساطة تركيا بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو / AA
13 أكتوبر 2022

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي نجحت حتى الآن في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، على هامش مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح سيارتو أن المجر تدعم الجهود التي تبذلها تركيا من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف: "أدعم المساعي التي يبذلها الرئيس (رجب طيب) أردوغان ونظيري (التركي) مولود جاوش أوغلو لإنهاء الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا".

ولفت الوزير المجري إلى أن "دور تركيا في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية (التي أُبرمت في إسطنبول) كان ناجحاً جداً".

وأعرب عن أمله في أن تتكلل اللقاءات المتتالية بين الرئيسين التركي أردوغان والروسي بوتين بالتوصل إلى اتفاق لإحلال السلام في المنطقة.

واليوم الخميس، أكد أردوغان في كلمة قبيل بدء لقائه الثنائي مع بوتين، عزم بلاده على مواصلة اتفاق إسطنبول وتعزيزه، وعلى نقل الحبوب والأسمدة الروسية إلى البلدان الأقل نمواً عبر تركيا.

وقال أردوغان: "إذا كانت الخطوات التي ستتخذها تركيا وروسيا بشأن ممر الحبوب خلال هذه المرحلة ستزعج بعض الأوساط المعروفة، فإنها في المقابل ستسر البلدان الأقل نمواً".

بدوره قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن البلدان الأفقر لا تزال تحصل على قدر قليل من الحبوب، وأضاف: "على الدول التي تشتري الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاقية إسطنبول أن تكون ممتنة لأردوغان".

وفي 22 يوليو/تموز الماضي شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمّن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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