سياسة
3 دقيقة قراءة
لإنهاء الإضرابات.. فرنسا تطلب من "توتال" رفع الأجور وسط تفاقم أزمة الطاقة
طلبت الحكومة الفرنسية من شركة توتال إنرجيز رفع أجور عمالها إثر استمرار الإضرابات في صفوفهم، ما أدى إلى خفض إنتاج البنزين في فرنسا بأكثر من 60%، في حين أعلنت الشركة أنها ستدفع مكافأة لمرة واحدة لموظفيها في جميع أنحاء العالم.
لإنهاء الإضرابات.. فرنسا تطلب من "توتال" رفع الأجور وسط تفاقم أزمة الطاقة
بهدف إنهاء الإضرابات.. فرنسا تطلب من "توتال" رفع الأجور / AFP
13 أكتوبر 2022

طلبت الحكومة الفرنسية من شركة توتال إنرجيز، اليوم الخميس، رفع الأجور مع استمرار الأزمة بين شركة النفط العملاقة والعمال المضربين, مما أضر بإمدادات البنزين في البلاد لليوم السادس عشر.

وأدت الإضرابات إلى خفض إنتاج البنزين في فرنسا بأكثر من 60% وتركت واحدة من كل ثلاث محطات وقود تعاني للحصول على إمدادات.

وقال وزير المالية برونو لو مير لإذاعة (آر.تي.إل) "إذا علم أحد بالأرباح التي حققوها، فهذا طبيعي، الشركات التي لديها القدرة عليها واجب رفع الأجور وتوتال واحدة منها"، مضيفاً أن الشركة تأخرت في بدء محادثات مع الكونفدرالية العامة للشغل.

وأكدت وزيرة الطاقة أنييس بانييه روناشيه تصريحات لو مير قائلة "توتال بحاجة إلى رفع الرواتب".

وقالت إن الحكومة مستعدة لإجبار العاملين في مصفاة الشركة، وبعضهم مضرب عن العمل منذ 27 سبتمبر/أيلول، على العودة إلى العمل في موقع تخزين.

وتابعت "إذا لزم الأمر، سنتخذ إجراءات لفك حظر الإمدادات المتاحة في مستودع دونكيرك".

وأضافت "لكنني أتمنى أن تتطور الأمور اليوم بين الكونفدرالية العامة للشغل وتوتال".

وعُقدت أولى المحادثات بين توتال إنرجيز وقادة الكونفدرالية العامة للشغل أمس الأربعاء، لكنها فشلت في إنهاء حالة الجمود. وقال ممثل نقابي لرويترز اليوم الخميس إن الإضرابات التي تؤثر على أربع مصافٍ وموقع تخزين في دونكيرك ستستمر.

بدورها، قالت توتال إنرجيز في بيان إنها لن تلبي شروط إجراء محادثات بشأن الأجور مع جميع النقابات مع استمرار الإضراب، لكنها أعلنت أيضاً أنها ستدفع مكافأة لمرة واحدة لموظفيها في جميع أنحاء العالم. وستعادل الدفعة راتب شهر على أن تُدفع في ديسمبر/كانون الأول.

وذكرت المجموعة أيضاً أنها أبلغت النقابات بأنها مستعدة للنظر في زيادة الأجور في عام 2023 بنسبة ستة بالمئة لتتناسب مع مستوى التضخم في عام 2022.

وبشكل منفصل، قال ممثل عن الكونفدرالية العامة للشغل في إيسو فرانس، إحدى وحدات شركة إكسون، لرويترز إن الإضرابات التي أغلقت اثنين من المصافي التابعة للشركة ستستمر أيضاً.

وأمرت وزارة الطاقة أمس الأربعاء الموظفين بالعودة إلى العمل في مستودع جرافينشون في بورت جيروم الذي تديره وحدة إيسو فرانس مع استمرار إضراب الكونفدرالية العامة للشغل، على الرغم من التوصل إلى اتفاق على الأجور مع نقابات أخرى.

وامتدت الإضرابات هذا الأسبوع إلى شركات الطاقة الأخرى مع تأكيد فرع الكونفدرالية العامة للشغل في القطاع، اليوم الخميس، أن الإضرابات جارية في خمسة مفاعلات نووية تابعة لشركة الكهرباء الفرنسية (إي.دي.إف) بينما لا يزال إضراب العمال في منشأة تخزين الغاز بشركة إنجي مستمراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us