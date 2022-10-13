سياسة
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الشرطة الألمانية تعتقل امرأة خططت لخطف وزير الصحة وقطع الكهرباء عن البلاد
في حادثة غريبة، ألقت الشرطة الألمانية القبض على زعيمة مجموعة متطرفة تآمرت لاختطاف وزير الصحة كارل لوترباخ في وقت سابق من العام الجاري، إذ قال الادعاء العام إنها كانت متورطة في شراء الأسلحة والمتفجرات وجندت أشخاصاً يتبنون فكراً متطرفاً.
الشرطة الألمانية تعتقل امرأة خططت لخطف وزير الصحة وقطع الكهرباء عن البلاد
الشرطة الألمانية / AA
13 أكتوبر 2022

قال الادعاء الاتحادي في ألمانيا إن الشرطة ألقت القبض على امرأة مشتبه في تورطها في محاولة لاختطاف وزير الصحة كارل لوترباخ في وقت سابق من العام.

وذكر المدعون أن المرأة، وهي ألمانية عرفها الادعاء باسم إليزابيت آر، مشتبه في أنها زعيمة مجموعة متطرفة تآمرت لاختطاف لوترباخ وتدمير مرافق الكهرباء لقطع الخدمة على مستوى الدولة كلها.

وعقب محاولة الاختطاف الفاشلة في أبريل/نيسان، اعتقلت الشرطة أربعة آخرين قالت إنهم ينتمون إلى مجموعات عارضت القيود التي فرضت لمكافحة كورونا وتابعة لحركة (رايخسبرجر) من اليمين المتطرف، والتي تنكر وجود الدولة الألمانية الحديثة.

وقال المدعون اليوم الخميس إن إليزابيت آر. كانت متورطة في تدبير المؤامرة لصالح المجموعة المتطرفة، فاشترت الأسلحة والمتفجرات وجندت أشخاصاً يتبنون الفكر نفسه.

وأضاف المدعون "وضعت هذه المجموعة نصب أعينها هدفاً يتمثل في خلق ظروف مشابهة للحرب الأهلية في ألمانيا، وأن يطيحوا في نهاية المطاف بالحكومة الاتحادية والديمقراطية البرلمانية".

ولهذه الغاية، خططت المجموعة لقطع الكهرباء على مستوى البلاد واختطاف لوترباخ، وقتل حراسه الشخصيين إن تطلب الأمر.

وقال المدعون إنه من المقرر أن تمثل إليزابيت آر. أمام قاض اتحادي في وقت لاحق من اليوم الخميس ليقرر إن كانت ستظل رهن الاعتقال حتى توجيه اتهامات رسمية لها أو عدمه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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