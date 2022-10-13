أعلنت السلطات الجزائرية، الخميس، توقيع اتفاق مع مجموعة فيات الإيطالية، لإقامة مشروع لتصنيع السيارات بولاية وهران غربي البلاد، حسب ما أورده بيان لوزارة الصناعة الجزائرية.

وأوضح البيان أن التوقيع جرى بمقر الوزارة بالعاصمة، بحضور سفير إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بولييزي، دون الكشف عن القيمة المالية للمشروع.

وأشار إلى أن التوقيع جاء بعد "مشاورات تمت في الأيام القليلة الماضية بين الطرفين. ويندرج المشروع في إطار الرفع وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين".

ومنذ سنوات، يثير ملف السيارات جدلاً كبيراً في الجزائر، في ظل وقف واردات المركبات الجديدة منذ 2017، والمستعملة منذ 2005، وفشل مشاريع للتركيب والتجميع التي أطلقت في حقبة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بالشراكة مع علامات تجارية أوروبية وآسيوية.

وتشهد السوق المحلية ندرة كبيرة في السيارات الجديدة والمستعملة، وغلاء في الأسعار فاق كل التصورات حسب جمعيات حماية المستهلك.

وقبل أيام، وجه تبون بالترخيص لاستيراد السيارات المستعملة لأول مرة منذ 2005، ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة، التي لا يتعدى عمرها 3 سنوات.