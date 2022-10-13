سياسة
2 دقيقة قراءة
وكالة: الاتحاد الأوروبي يواجه أكبر موجة لجوء منذ عام 2016
ذكرت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، أن الاتحاد الأوروبي يواجه أكبر موجة لجوء منذ عام 2016، حيث ارتفع عدد حالات العبور غير النظامي بنسبة 70% في الأشهر التسعة الأولى من 2022، في حين جاء معظم المهاجرين من البلدان التي تشهد حروباً وصراعات.
وكالة: الاتحاد الأوروبي يواجه أكبر موجة لجوء منذ عام 2016
الاتحاد الأوروبي يسجل أكبر عدد من حالات العبور غير الشرعي لحدوده منذ 2016   / AA
13 أكتوبر 2022

ارتفع عدد حالات العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 70% في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2016، على ما ذكرت وكالة الحدود الأوروبية الخميس.

وقالت وكالة فرونتكس إن ما مجموعه 228,240 حالة دخول غير نظامي سُجلت، تشمل 106,396 من منطقة البلقان، أي بزيادة بنسبة 170% مقارنة بالفترة نفسها في 2021.

وأوضحت الوكالة في بيان أن "العدد المرتفع لحالات العبور غير الشرعي للحدود يمكن أن يُعزى إلى محاولات عبور متكررة ينفذها مهاجرون موجودون فعلاً في غرب البلقان".

وسجل ثاني أعلى عدد عبر طريق وسط البحر المتوسط، حيث سُجلت 65,572 حالة دخول، أي بزيادة 42% عن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وغالبية المهاجرين الساعين إلى دخول الاتحاد الأوروبي عبر منطقة البلقان يحملون الجنسيات السورية والأفغانية.

ومعظم الوافدين عبر وسط البحر المتوسط هم من تونس ومصر وبنغلادش، على ما ذكر البيان.

ورصدت الوكالة أيضاً 52,700 مهاجر حاولوا دخول بريطانيا عبر بحر المانش منذ مطلع 2022، مقارنة بـ52,000 في عام 2021 برمته.

وقالت فرونتكس "مع اقتراب الشتاء، فإن عدد المحاولات قد يرتفع قبل أن تسوء أحوال البحر وتجعل العبور أكثر خطورة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us