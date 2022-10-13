ارتفع عدد حالات العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 70% في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مسجلة أعلى مستوياتها منذ 2016، على ما ذكرت وكالة الحدود الأوروبية الخميس.

وقالت وكالة فرونتكس إن ما مجموعه 228,240 حالة دخول غير نظامي سُجلت، تشمل 106,396 من منطقة البلقان، أي بزيادة بنسبة 170% مقارنة بالفترة نفسها في 2021.

وأوضحت الوكالة في بيان أن "العدد المرتفع لحالات العبور غير الشرعي للحدود يمكن أن يُعزى إلى محاولات عبور متكررة ينفذها مهاجرون موجودون فعلاً في غرب البلقان".

وسجل ثاني أعلى عدد عبر طريق وسط البحر المتوسط، حيث سُجلت 65,572 حالة دخول، أي بزيادة 42% عن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وغالبية المهاجرين الساعين إلى دخول الاتحاد الأوروبي عبر منطقة البلقان يحملون الجنسيات السورية والأفغانية.

ومعظم الوافدين عبر وسط البحر المتوسط هم من تونس ومصر وبنغلادش، على ما ذكر البيان.

ورصدت الوكالة أيضاً 52,700 مهاجر حاولوا دخول بريطانيا عبر بحر المانش منذ مطلع 2022، مقارنة بـ52,000 في عام 2021 برمته.

وقالت فرونتكس "مع اقتراب الشتاء، فإن عدد المحاولات قد يرتفع قبل أن تسوء أحوال البحر وتجعل العبور أكثر خطورة".